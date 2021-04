Otroka Catherine Zete-Jones in Michaela Douglasa gresta po stopinjah staršev

Igralka Catherine Zeta-Jones je v intervjuju spregovorila o svojih dveh otrokih, 20-letnem Dylanu in 17-letni Carys. Dejala je, da si oba želita iti po stopinjah svojih staršev in postati igralca. Njun oče je z dvema oskarjema nagrajeni igralec Michael Douglas.

Tudi otroka zakoncev Catherine Zete-Jones in Michaela Douglasa, ki sta oba igralca, si želita vstopiti v svet filma in gledališča. Igralka je v nedavnem intervjuju dejala, da si oba njena otroka prizadevata za igralsko kariero. Pri tem imata izvrstna mentorja, saj sta bila tako Zeta-Jonesova kot Douglas za svojo igro nagrajena z zlatima kipcema.

Igralka Catherine Zeta-Jones je dejala, da si njena otroka Dylan in Carys želita postati igralca. S tem pa vzgled iščeta pri svojih starših in tudi starih starših. "Moja igralska pot je bila neverjetna, zato ju v njunih željah lahko le vzpodbujam, da naj vztrajata pri tem, kar imata rada. Oba sta zelo brihtna in oba študirata zgodovino in politične vede. In to sta podedovala po meni," se je pošalila igralka. A kljub njenemu odobravanju, naj sledita stopinjam svojih slavnih staršev, je igralka razkrila, da njen mož ni bil tako navdušen nad njuno izbiro kariere. Predlagal jima je, naj razmislita še o kakšni drugi možnosti. Pri tem naj bi ju spomnil tudi vseh pritiskov, ki jih povzroča slava. "Menim, da je bilo dobro, da ju je Michael opomnil na to. Iz izkušenj jima lahko svetujeva in tudi prav je, da rečeva, da naj dobro razmislita. Pa vendar oba vidiva, kako zavzeta sta za igralstvo," je še dejala.

"Oba vesta, kaj pomeni slava. Poznata njene dobre in slabe strani, pa tudi kakšne pasti ju lahko čakajo. A njuna strast je v igri kot obrti, obiskala pa sta vsak igralski tabor. Moja otroka sta vsako poletje obiskala tabor igre, kjer so bili tudi ostali otroci, tudi tisti iz Broadwayja. Vedno sta se zelo dobro odrezala," ju je pohvalila slavna igralka.

Izrazila je zaskrbljenost, da bosta kot otroka slavnih staršev, ki sta oba igralca, težje dobila svojo priložnost in se bosta morala veliko bolj izkazati, kot bi se morala sicer. "Nekdo bo morda sklepal, da je za moje otroke toliko odprtih vrat, ker gresta v enak posel kot sva bila midva. A taki otroci se morajo veliko bolj dokazovati in težko se je primerjati," je razmišljala oskarjevka.

Pa vendar lahko tudi pri tem iščeta vzor pri očetu Michaelu. Tudi on je bil otrok igralskega para, Kirka in Diane Douglas. Dokazal in izkazal se je ter tako opravičil svojo slavo. "On jima lahko pove iz lastnih izkušenj, kako je to, kajti jaz nimam teh izkušenj. Michaelova izkušnja je pač taka, da je težko zadostiti kriterijem, če je tvoj oče Spartacus," je še povedala Catherine. Kirk Douglas je bil znan po svoji vlogi grškega bojevnika Spartacusa.

Kljub mnogim družinskim diskusijam na to temo, pa otroka še vedno vztrajata pri igralski karieri. "Ker še vedno hočeta postati igralca, mislim, da jima je bilo to položeno v zibko in se zelo veselim, da bom lahko opazovala, kakšno bo njuno življenjsko potovanje," je dejala 51-letna igralka.