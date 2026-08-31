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Tuja scena

Otroka Harryja in Meghan prvič obiskala grob princese Diane

London, 31. 08. 2026 08.01 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Princesa Diana

Le nekaj dni pred 29. obletnico smrti princese Diane se je njen mlajši sin z družino ponovno vrnil v domovino. Princ Harry in njegova soproga Meghan Markle sta se skupaj z otrokoma iz Kalifornije za daljše obdobje preselila v Združeno kraljestvo, med poletnimi počitnicami pa sta princesa Lilibet in princ Archie prvič obiskala babičin grob.

Princ Harry je z družino v svojo domovino za krajši obisk pripotoval že pred tedni, ko je svoja otroka, petletno Lilibet in sedemletnega Archieja, prvič peljal tudi na grob pokojne princese Diane. Ta je umrla 31. avgusta leta 1997 v prometni nesreči v Parizu, ko je voznik izgubil nadzor nad vozilom, medtem ko je skušal pobegniti pred uličnimi fotografi, ki so sledili avtomobilu, v katerem je bila valižanska princesa.

Mineva 29 let od smrti princese Diane.
Mineva 29 let od smrti princese Diane.
FOTO: Profimedia

Diana je pokopana na majhnem otoku Round Oval Lake na posestvu Althorp v Northamptonshiru, ki je v lasti družine Spencer, tam pa še vedno živi Earl Spencer, brat pokojne princese. Nekdanja žena sedanjega kralja Karla III. je umrla, ko sta bila njuna sinova Harry in William stara 12 in 15 let.

Kip princese Diane s sinovoma.
Kip princese Diane s sinovoma.
FOTO: Profimedia

Le tri tedne po 29. obletnici Dianine smrti njen brat Charles načrtuje izid knjige spominov, v kateri pa bo razkril tudi številne podrobnosti iz sestrinega življenja. Založba, ki bo izdala knjigo z naslovom Swan Song: Diana, My Sister, je že napovedala, da bo zaradi vsebine ta deležna veliko pozornosti.

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"Ob skorajšnji 30. obletnici Dianine smrti so me znova zasuli s prošnjami za intervjuje o moji sestri, kar me je prepričalo, da svoje spomine in misli zapišem in delim enkrat za vselej in se izognem neprijetnemu branju mnenj drugih ljudi, katerih številna mnenja so utemeljena na neresnicah, ki so postale splošno sprejete," pa je o knjigi dejal Charles Spencer.

Oboževalci že 29 let Dianino smrt obeležijo tako, da pred vrati Kensingtonske palače puščajo cvetje in druge spominke.
Oboževalci že 29 let Dianino smrt obeležijo tako, da pred vrati Kensingtonske palače puščajo cvetje in druge spominke.
FOTO: Profimedia

Princesini oboževalci se ob obletnicah njene smrti še vedno zberejo pred Kensingtonsko palačo, kjer pred vrata polagajo cvetje in druge spominke, njena sinova pa sta na materin 60. rojstni dan skupaj odkrila njen bronasti kip in le za to priložnost skupaj stopila v javnost. Brata imata sicer vse od Harryjeve selitve čez Atlantik in izida njegove knjige spominov, ki jo je naslovil Rezerva, skrhan odnos. William in njegova soproga Catherine prav tako še nista javno komentirala vrnitve vojvode in vojvodinje Sussekške nazaj na Otok.

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KOMENTARJI1

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Sil Ka 1
31. 08. 2026 08.52
Prikazali ste napačni kip, saj nobeden od sinov ni nosil dekliške oblekice.
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