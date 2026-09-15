Otroka Harryja in Meghan že drugi dan iz varnostnih razlogov zamenjala šolo

"Odločitev, da otroka zamenjata šolo, je bila sprejeta po posvetu z varnostno ekipo in praktičnosti dotedanjega dogovora," je javnosti sporočil tiskovni predstavnik princa Harryja in Meghan Markle in pojasnil odločitev, da njuna otroka po le dveh dneh zamenjata šolo.

Princ Harry in Meghan Markle sta se z otrokoma preselila v Združeno kraljestvo. FOTO: Profimedia

"Starša sta izjemno hvaležna učiteljem in ostalemu osebju za izkazano ljubezen, skrb in trud do njihove družine. Ta odločitev nikakor ne sme biti razumljena kot napaka šole ali da otroka nista dobila dovolj pozornosti," je še dodal tiskovni predstavnik, ki je govoril v imenu vojvode in vojvodine Sussekške. Kot je poročala revija, družina ne živi v bližini šole, vožnja do šole pa je nepraktična, saj vozila, ki so del spremstva, iz varnostnih razlogov ne morejo ostati v konvoju. Kot je povedal vir blizu družine, sta 42-letni princ in njegova 45-letna soproga preverila šolo in njihovo varovanje, niso pa vedeli, kakšna bo pot do tja.