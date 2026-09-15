Otroka Harryja in Meghan že drugi dan iz varnostnih razlogov zamenjala šolo

"Odločitev, da otroka zamenjata šolo, je bila sprejeta po posvetu z varnostno ekipo in praktičnosti dotedanjega dogovora," je javnosti sporočil tiskovni predstavnik princa Harryja in Meghan Markle in pojasnil odločitev, da njuna otroka po le dveh dneh zamenjata šolo.
"Starša sta izjemno hvaležna učiteljem in ostalemu osebju za izkazano ljubezen, skrb in trud do njihove družine. Ta odločitev nikakor ne sme biti razumljena kot napaka šole ali da otroka nista dobila dovolj pozornosti," je še dodal tiskovni predstavnik, ki je govoril v imenu vojvode in vojvodine Sussekške.
Kot je poročala revija, družina ne živi v bližini šole, vožnja do šole pa je nepraktična, saj vozila, ki so del spremstva, iz varnostnih razlogov ne morejo ostati v konvoju. Kot je povedal vir blizu družine, sta 42-letni princ in njegova 45-letna soproga preverila šolo in njihovo varovanje, niso pa vedeli, kakšna bo pot do tja.
"Res škoda, saj so tako starši kot otroka oboževali to šolo. Bila je popolna zanje v vseh pogledih, otroka pa sta zares uživala. Zelo so si želeli, da bi se izšlo, a so morali sprejeti težko odločitev, saj ekipa ni mogla zagotoviti zadostne varnosti na poti," je povedal vir.
Archie in Lilibet sta šolo, ki zagotavlja tudi predšolsko vzgojo, začela obiskovati v ponedeljek, za celoletno šolanje pa je bilo treba odšteti nekaj več kot 30.000 evrov. Menjava šole poteka tudi v luči Harryjevega boja, da bi njegovi družini pripadalo državno varovanje, ki ga imajo tudi ostali člani kraljeve družine in ga krije davkoplačevalski denar. Ker pa sta se z ženo leta 2020 odpovedala uradnima vlogama v družini, je njuna družina izgubila ta privilegij. Vojvoda in vojvodinja ter njuna otroka v Združenem kraljestvu, kamor so se preselili prejšnji mesec, živita kot zasebnika s komercialnimi in dobrodelnimi interesi, za selitev pa naj bi se odločila, ker si je princ želel, da bi njegova otroka bolje spoznala dedka, ki se zdravi zaradi raka, in ostale člane družine.
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