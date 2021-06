Otroka Jennifer Lopez bosta kmalu spoznala Bena

Čeprav se je Jennifer Lopez še pred kratkim spraševala, ali lahko strela udari dvakrat na isto mesto, očitno nima več nobenega dvoma o tem, da je obujena ljubezen med njo in oskarjevcem Benom Affleckom tako vroča kot prvič. V to je očitno prepričana, saj razmišlja že o naslednjem koraku – spoznavanju otrok.

Lopezova naj bi bila po poročanju virov nad tem, da se bodo Affleck in njena 13-letna dvojčka končno spoznali, zelo navdušena."Jennifer se zelo veseli, da bosta dvojčka spoznala Bena. Zelo je ponosna nanju, vendar noče prehitevati dogodkov in jima dovoli, da onadva narekujeta tempo," je dejal vir blizu pevke. "Zelo so povezani, vedela bo, ko bosta dvojčka pripravljena na ta korak. Zaenkrat je osredotočena na svojo ponovno obujeno zvezo z Benom in uživa v skupnem preživljanju časa," je še povedal vir.