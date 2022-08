Otroka Michaela Jacksona skupaj na rdeči preprogi

Paris Jackson in Prince Jackson sta se znova skupaj pojavila na rdeči preprogi, kjer sta brezhibno urejena in medsebojno usklajena pritegnila pozornost javnosti. 24-letnica in leto starejši brat sta se udeležila gala dogodka v Los Angelesu, ki ga je organizirala neprofitna organizacija Harold and Carole Pump Foundation .

Otroka pokojnega pevca Michaela Jacksona sta se na rdeči preprogi, medtem ko so ju oblegale bliskavice fotografov, držala za roke in se objemala. Paris je nosila obleko brez rokavov bež barve s cvetličnim vzorcem, ki ji je segala do kolen, obute je imela rdeče bulerje, ki jih je kombinirala z rdečo ročno torbico. Njen brat si je za to priložnost oblekel črno moško obleko s suknjičem, ki jo je dopolnil z vijoličasto kravato. Daljše lase je spel v čop na temenu.

To pa ni bilo prvič, da sta se brat in sestra skupaj pojavila na rdeči preprogi. Junija sta se skupaj udeležila 75. podelitve nagrad tony v New Yorku, kjer sta izkazala podporo muzikalu, ki temelji na življenju njunega očeta Michaela Jacksona. Muzikal, ki je bil nominiran za 10 tonyjev, gledalca popelje skozi kreativni proces kralja popa in pred njegovo turnejo Dangerous, ki jo je imel leta 1992. Vključuje več kot 25 pevčevih največjih hitov, režiral in koreografiral pa ga je Christopher Wheeldon.