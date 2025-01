New York, 29. 01. 2025 11.54 | Posodobljeno pred 10 minutami

Otroka Paris Hilton stopata po maminih stopinjah. Dvoletni Phoenix in dobro leto stara London sta se z mamo udeležila dogodka v New Yorku in se prvič 'sprehodila' po rdeči preprogi. Družina se je dogodka udeležila le nekaj tednov po tem, ko je v požaru v Malibuju izgubila dom.

Zvezdnica Paris Hilton se je v New Yorku udeležila posebnega dogodka v muzeju sladoleda, po rdeči preprogi pa se ni sprehodila sama, temveč sta ji družbo prvič delala dveletni sin Phoenix in dobro leto stara hčerka London. Mlada družinica je za dogodek nadela ujemajoče se oprave, mamica in hčerkica sta sijali v rožnatih, sinček pa v svetlo modrih odtenkih.

Otroka Paris Hilton prvič na rdeči preprogi FOTO: Profimedia icon-expand

Družina se je dogodka udeležila le nekaj tednov po tem, ko je v požaru v Malibuju izgubila dom. Posnetke uničenja je zvezdnica delila na svojih družbenih omrežjih, kjer je zapisala: "Ta hiša ni bila samo kraj za življenje, tam smo sanjali, se smejali in ustvarjali lepe družinske spomine. Tam so Phoenixove (sinove, op.a.) male roke ustvarjale umetnine, ki jih bom cenila za vedno, kjer sta ljubezen in življenje napolnila vsak kotiček. Videti, da je vse spremenjeno v pepel, je uničujoče. Tega ni mogoče opisati."