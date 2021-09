Otroka pevca skupine Queens of the Stone Age vložila prepoved približevanja

10-letni Orrin in njegov pet let mlajši brat Wolf sta s pomočjo matere vložila odredbo o prepovedi približevanja zoper očeta, pevca Josha Homma . Dečka naj bi trdila, da se bojita, da ju bo oče poškodoval, starejši pa je navedel, da ga je oče pred kratkim zagrabil za genitalije.

V pravnih dokumentih, ki so že pricurljali v javnost, naj bi bilo navedeno tudi, da je Orrin dejal, da je oče nasilen in ga je že udaril v glavo, vanj vrgel stvari in mu navijal ušesa. Homme naj bi ju z bratom tudi verbalno žalil, pijan vozil, tudi ko sta bila otroka v avtu, in grozil, da bo ubil njuno mamo, Brody Dalle. Podobno navaja tudi njegov mlajši brat in trdi, da ga je strah obiskati očeta.