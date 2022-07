Otroška zvezdnica zapustila Hollywood, da bi življenje posvetila Jezusu

33-letna Alexa in 32-letni Carlos sta se sedaj odločila, da o svojem življenju napišeta knjigo spominov, ki sta jo poimenovala What if Love is the Point? Living for Jesus in a Self-Consumed World (Kaj če je ljubezen bistvo? Življenje za Jezusa v svetu samooskrbe). V intervjuju za Fox sta povedala, da sta bila več let del zabavne industrije, znotraj katere sta se počutila ujeta.

Nekdanja igralka je povedala, da se je v Hollywoodu počutila zdelano, zato jo je bog umaknil iz zvezdniškega sveta, da bi se naučila, kako biti izjemna mama in žena. Pojasnila je, da je imel Carlos pred selitvijo težave z zavrnitvijo, saj je imel veliko neuspešnih avdicij, kar je bilo zanj zelo obremenjujoče. "Na vsaki avdiciji, ki jo je obiskal, je prišlo do točke, ko se se odločali med njim in drugim moškim, a je vlogo vedno dobil drugi."