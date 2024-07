Otroški zvezdniki, ki so igralsko kariero obesili na klin pred 30. letom

Zasloveti kot otrok in že pri rosnih letih, ko se tvoji prijatelji še brezskrbno igrajo v peskovniku, služiti svoj denar, ni tako pravljično, kot se zdi. Nadarjeni otroški igralci imajo težko nalogo stopiti v odrasli svet igralstva in nekateri temu enostavno niso kos, zato se odločijo, da ne bodo nikoli več igrali. Kdo so zvezdniki, ki so svoje igralske karieri obesili na klin, še preden so dopolnili okroglih 30 let?

Ni tako lahko zasloveti kot otrok in se nato tudi kot odrasel igralec obdržati v igralskem svetu. Za nekatere otroške igralce je to enostavno preveč, zato obupajo. Nekateri izgubijo strast, spet drugi ne dobivajo več vlog, tretji pa so od preveč dela celo povsem izgoreli in se jim igralski poklic nikakor ne zdi več mamljiv. Nekateri otroški zvezdniki so zato svoje igralske kariere obesili na klin, preden so dopolnili 30 let in se raje posvetili drugim poklicem.

Jeanette McCurdy je odnehala pri 25 letih. FOTO: Profimedia icon-expand

Jeanette McCurdy Jeanette McCurdy je z igranjem prenehala leta 2018, ko je bila stara 25 let. Svojo prvo vlogo je dobila pri svojih osmih letih, nato pa sedem let kasneje stopila v najstniški lik v seriji iCarly. Po tem projektu so se njene vloge nekako ustavile in odločila se je, da ne bo več igralka. Leta 2021 je v enem od intervjujev priznala, da je prenehala tudi zato, ker jo je bilo sram zaradi svojih preteklih vlog in kariere ter da v resnici nikoli ni želela biti igralka, a jo je v to prisilila mama.

Angus T. Jones je zaslovel v seriji Dva moža in pol. FOTO: Profimedia icon-expand

Angus T. Jones Mladi zvezdnik, ki je zaslovel z vlogo Jakea Harperja v komični seriji Dva moža in pol, je bil v nekem trenutku najbolje plačani otroški igralec na televiziji, saj je zaslužil skoraj 275.000 evrov na epizodo. Leta 1999 je Angus T. Jones debitiral v filmu Simpatico, kasneje pa zaigral tudi v filmih, kot sta The Rookie in Frka v bajti, pri desetih letih pa je nato dobil priložnost v zgoraj omenjeni seriji, ki ga je izstrelila med zvezde. V njej je igral deset let, po 10. sezoni pa jo je zaradi navzkrižja interesov zapustil. Leta 2016 se je tako odločil, da bo pri 22 letih prenehal z igralskim poklicem.

Ross Bagley z Willom Smithom v seriji Princ z Bel Aira. FOTO: Profimedia icon-expand

Ross Bagley Ross Bagley je svojo prvo filmsko vlogo dobil pri petih letih. Leta 1994 je zaigral v filmu Navihanci, najbolj pa je prepoznaven po svoji vlogi Nickyja Banksa v zadnjih dveh sezonah serije Princ z Bel Aira. Nato je s soigralcem iz serije Willom Smithom zaigral še v filmu Dan neodvisnosti. A po tem filmu zanj na filmskih platnih ni bilo več veliko prostora. Leta 1999 si je tako vzel premor od igranja, ki je trajal kar pet let, nato je zaigral zgolj v enem delu serije Naša sodnica in si spet vzel premor. Leta 2015 je pri 24 letih zaigral še v filmih Gnome Alone in Dead Ringer, nato pa ni več igral. Zdaj dela kot nepremičninski agent in je direktor svojega podjetja, preizkuša pa se tudi kot DJ.

Kay Panabaker je izgubila strast do igranja. FOTO: Profimedia icon-expand

Kay Panabaker Pri Kay Panabaker je v začetku kariere kazalo, da bi bila lahko zelo uspešna igralka, a se je odločila drugače. Od leta 2000 do 2010 je igrala v več otroških uspešnicah, med drugim v serijah Phil of the Future in Summerland, kasneje pa tudi v filmih, kot so Nancy Drew, Fame in Cyber Bully. Z leti je vedno bolj izgubljala strast in ljubezen do igranja, zato se je leta 2011 odločila, da bo prenehala. Uradno je zaključila pri 22 letih. Njena zadnja vloga je bila glasovna, in sicer v filmu Čivava z Beverly Hillsa 3, nato pa se je posvetila nadaljevanju študija. Diplomirala je iz igre in zgodovine, od leta 2016 pa dela kot zoologinja v enem od živalskih vrtov.

Mary - Kate Olsen in Ashley Olsen sta se po koncu igranja podali v modni svet. FOTO: AP icon-expand

Mary-Kate in Ashley Olsen Mary-Kate in Ashley Olsen, ki sta verjetno najbolj znani in najbolj delavni dvojčici v šovbiznisu, sta debitirali na filmskih platnih pri komaj devetih mesecih kot Michelle Tanner v seriji Polna hiša leta 1987. Izmenično sta igrali vlogo v vseh osmih sezonah serije, nato pa leta 1995 zaigrali v filmu Poročni zaplet. Kasneje sta imeli celo svoji seriji, z igro pa sta nadaljevali tudi kot najstnici. Pohvalita se lahko s številnimi vlogami, kot so Oče s plakata, Avantura v Parizu, Ne povej nikomur, V Londonu, Počitnice na soncu, Getting There, Romanca v Rimu in Izziv. Njun zadnji skupni projekt je bil film Smrklji v New Yorku leta 2004, potem pa sta postali solastnici produkcijske hiše Dualstar in zaključili z igranjem. Ashley je sicer zaigrala v filmu The Jerk Theory leta 2009, Mary-Kate pa v nekaj drugih, svojo zadnjo vlogo pa zabeležila leta 2011 pri 24 letih. Po opustitvi igranja sta se posvetili modi in dosegli izjemen uspeh na tem področju.

Amanda Bynes se je po opustitvi igranja soočala z odvisnostjo in duševnimi težavami. FOTO: Profimedia icon-expand

Amanda Bynes Amanda Bynes se je pri 24 letih odločila, da ima dovolj igranja in prekinila svojo igralsko kariero. Zaslovela je v humoristični seriji All That, v kateri je igrala med 10. in 14. letom. Kasneje je imela svojo oddajo in zaigrala v več filmih, kot so Mastni lažnivec, Kar si dekle želi, Mlada nogometašica, Lak za lase in Divjakinja. Njena zadnja igralska vloga je bila leta 2010 v filmu Lahka punca ob Emmi Stone. Kot razlog za opustitev igranja je navedla svoje nezadovoljstvo z zadnjo vlogo in videzom v omenjenem filmu, ki je bil povod za njeno odločitev. Kasneje je imela številne težave z zlorabo prepovedanih substanc in duševnim zdravjem, nekaj časa je bila celo pod skrbništvom.

Ross Malinger je zaslovel v filmu Romanca v Seattlu. FOTO: Profimedia icon-expand

Ross Malinger Ross Malinger, najbolj znan po vlogi Jonaha, sina Toma Hanksa v filmu Romanca v Seattlu iz leta 1993, je začel igrati pri šestih letih. Prve igralske korake je začel v epizodah serije Beverly Hills, 90210 in Kdo je glavni? Leta 1990 je nato debitiral v filmu Policaj iz vrtca. Imel je še kar nekaj odmevnih vlog, tudi v filmih Nenadna smrt in Brezzobi ter seriji Seinfeld leta 1997. Od leta 1999 je dobil vse manj vlog in po triletnem premoru se je leta 2006 še enkrat pojavil na platnu v epizodi Brez sledu, nato pa se pri 21 letih zaključil svojo kariero. Od takrat dela kot prodajalec avtomobilov.

Ke Huy Quan je lani dobil oskraja. FOTO: AP icon-expand

Ke Huy Quan Ke Huy Quan je lani dobil oskarja za najboljšega stranskega igralca v filmu Vse povsod naenkrat, a kariero je začel že kot otroški igralec. Pri dvanajstih je debitiral v filmu Indiana Jones in tempelj smrti, nato pa igral še v drugih filmih, kot so Gooniesi, Breathing Fire in Mož z Encina. Ko je v osmih letih odigral le dve vlogi, se je leta 2002, pri 30 letih, odločil, da igralstvo opusti. Ostal je filmski industriji in ustvarjal v ozadju, po 20 letih pa se je več kot uspešno vrnil na filmska platna in osvojil oskarja. Uradno se je sicer vrnil k igranju leta 2021, a osvojitev nagrade ga je dokončno vrnila med igralske zvezde.

Jeff Cohen je ostal povezan s svetom zabave. FOTO: Profimedia icon-expand