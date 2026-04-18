Tuja scena

OVO: Čudesa v svetu žuželk za popoln pobeg iz resničnosti

London, 18. 04. 2026 09.13 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Boštjan Tušek
Cirque du Soleil - OVO

Svetovno znani Cirque du Soleil nas v akrobatskem spektaklu OVO popelje na edinstveno, vznemirljivo potovanje v barviti svet žuželk z neverjetno energijo in neverjetnimi akrobatskimi podvigi, ki na novo definirajo meje človeškega telesa. Več o predstavi nam je povedala kreativna direktorica Lydia Harper.

Kaj dela OVO tako posebnega, menda gre za ljubezensko zgodbo v svetu žuželk, kaj to simbolizira?

OVO je svet, v katerem je vse mogoče. Mravlje lahko žonglirajo z rezinami kivija, skarabeji letijo visoko nad nami, pajki se neverjetno upogibajo, ko pletejo svoje mreže, in morda se modra muha in pikapolonica celo zaljubita. Cirque du Soleil se specializira v tem, da nemogoče spremeni v mogoče, in to je mantra, ki bi jo moral vsak od nas vsak dan vzeti s seboj v svet. Premaknite meje lastnih omejitev in potencialov ter poglejte, kakšna čarovnija se lahko razkrije.

FOTO: Marie Andrée Lemire

Na kakšne načine tovrstno "skrito vesolje" lahko odraža naš svet?

V našem vsakdanjem okolju se odraža veliko stvari, recimo ta, da je ena najpomembnejših ta, da sprejmejo medse neznanca in se tako začne iskanje novih prijateljev in dogodivščin.

Kako lahko razumemo in primerjamo čudovit svet žuželk v OVO z resničnim svetom, z vsemi grozljivimi stvarmi, ki se dogajajo vsak dan?

OVO je odličen opomnik na lepoto, zapletenost in čudesa naravnega sveta. Občinstvo popelje v svet veselja in barv, hkrati pa slavi najmanjša bitja v našem ekosistemu. To je odličen opomnik, da ne glede na to, kako majhni ste – ste pomembni in lahko naredite veliko razliko!

FOTO: Marie Andrée Lemire

Kako predstava prikazuje biotsko raznovrstnost?

Osredotočamo se na mikro in makro elemente. Imamo čudovito scenografijo, polno naravnih elementov – ogromno, listnato krošnjo, ogromne rože, lilije, trte in seveda ... jajce! Predstava se naslanja na naravo, ki jo navdihuje briljantnost Brazilije – žuželke, ki jih vidite, od ščurkov do moljev in čričkov, so zasnovane tako, da vas popeljejo v biotsko raznovrsten svet predstave OVO.

Kako vam je uspelo uravnotežiti nežnost in vznemirjenje v tej predstavi?

Vsako dobro pripovedovanje zgodb vključuje čustveno potovanje, pri občinstvu pa ni nič drugače. Pri ustvarjanju predstav v Cirque du Soleil je velik del procesa prav ugotavljanje načina, kako to doseči. Torej maksimirati navdušenje in nato pozornost usmeriti navzdol na intimen trenutek, ki se nato vrne k "vau" trenutku. To je čudovit izziv!

Zakaj je kontrast kaosa in harmonije pomemben pri pripovedovanju zgodb?

Zato, ker omogoča občinstvu, da se čustveno vživi v zgodbo. Cirkus je odličen medij za pripovedovanje zgodb, saj občinstvo napolni z občudovanjem (in začudenjem), kar je zagotovo dobra čustvena naložba, ki vam lahko ustvari dolgotrajne spomine.

FOTO: Marie Andrée Lemire

Kaj je bil največji izziv pri ustvarjanju te posebne produkcije?

Resnično velik izziv za OVO je narediti žuželke, da so dejansko kot žuželke. Za akrobate je velik zalogaj, da popolnoma spremenijo svoje fizične lastnosti, da se vživijo v like in gibe žuželk. Veliko časa so porabili za delavnice različnih gibalnih lastnosti in možnosti za brezhibno združevanje akrobacij, gibanja in obnašanja, dokler niso dejansko postali kot žuželke.

Koliko časa je trajala celotna produkcija, od prvih osnutkov do končnega izdelka, kateri del je trajal najdlje, da ste bili zadovoljni s končnim rezultatom?

OVO je bil prvič ustvarjen leta 2009, zato je predstava, da bi ostala polna življenja in živahnosti, od takrat doživela nekaj različnih različic, preselila se je iz velikega šotora v arene, lani pa smo šli skozi obdobje prenove. Dodali smo nove točke, novo glasbo, novo scenografijo, nove like in nove klovnovske vragolije. Ampak tu se delo ne konča. Del moje vloge na tej poti je, da jo nenehno razvijam, da ostane čarobno edinstvena vsaka posamezna predstava.

Kakšno je sporočilo, zapuščina, ki bi jo radi predstavili gledalcem OVO?

Praznovanje življenja in sveta narave. Pomembno je, da s svetom, v katerem živimo, ravnamo s spoštovanjem in ljubeznijo, da bomo lahko še naprej videli ta neverjetna bitja, ki nas obdajajo in z nami živijo.

FOTO: Marie Andrée Lemire

Ali imate kakšne umetniške sanje, želje, ki bi jih radi uresničili v prihodnosti?

Rada ustvarjam na toliko različnih načinov. Naj bo to sodelovanje z novimi umetniki za OVO ali sanjarjenje o predstavah, ki jih želim ustvariti. Moje absolutne sanje so, da bi ostala kreativna direktorica, ki bi oživila svojo lastno predstavo pod velikim šotorom.

Kakšne zadnje besede, sporočilo vsem oboževalcem Cirque du Soleil v Sloveniji?

Zelo smo veseli, da vas bomo vse videli na predstavi – radi delimo svoj svet in upamo, da bomo skupaj uživali v tem popolnem pobegu od resničnosti.

Cirque du Soleil ovo predstava intervju Lydia Harper

