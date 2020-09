Ovrgli obtožbe zoper hčer Stevena Spielberga zaradi nasilja v družini

Posvojenka Stevena Spielberga si je oddahnila. Po pretepu z zaročencem Chuckom Pankowom je sodišče Mikaelo Spielbergspoznalo za nedolžno. Primer je bil na sodišču zaključen 1. septembra."Mislim, da je bila odločitev sodišča popolnoma pravilna, pomembna je pravičnost," je pred nekaj dnevi v intervjuju za Fox News povedala Spielbergova. "Želim se počutiti varno. Nedolžna sem."

V času domnevnega incidenta z 51-letnim Pankowom so Spielborgovo aretirali, njena aretacija pa ni bila nič drugega kot napačna komunikacija s policisti na kraju dogodka. Po 12 urah policijskega pridržanja so jo izpustili pod obveznico v višini tisoč dolarjev. Takrat je za The Sun povedala, da se ji je zlomilo srce in zgodila se je izdaja, ker je sama klicala zdravniško in policijsko pomoč. Mislila je, da bodo policisti preprosto sledili postopkom.

Mikaela je bila le nekaj dni po aretaciji stara 24 let, takrat je tudi potrdila, da je nedolžna in dejala, da preprosto verjame v pravilno odločitev sodišča. Želja se ji je tudi uresničila. "Nisem travmatizirana. Zdi se mi, da niso bili korektni. Kljub vsemu sem prestrašen."