'Ozdravljena' Demi Lovato potrdila novo razmerje

Zaenkrat še ni znano, kdaj in kako sta se Demi in Austin spoznala, po pisanju tujih medijev pa naj bi se gibala v podobnih družbenih krogih in delila nekaj skupnih poznanstev. Pred časom se je namigovala, da se je Lovato po koncu razmerja z oblikovalcem Henryjem Levyjem ogrela za Mikea Johnsona, a so se domneve izkazale za netočne.