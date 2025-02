Ozzy Osbourne in Black Sabbath se bodo to poletje še zadnjič združili

Ozzy Osbourne bo še zadnjič združil glasbeno skupino. Black Sabbath , pionirji heavy metala, se bodo 5. julija ponovno zbrali v Birminghamu v Angliji. To bo prvič po 20 letih, da bodo člani originalne zasedbe – Tony Iommi, Geezer Butler , Bill Ward in Osbourne – nastopili skupaj. Koncert pa bo še toliko bolj nostalgičen, saj se bo odvil v mestu, kjer je skupina nastala.

Predstava, poimenovana Back to the Beginning, bo vsebovala tudi na desetine nastopov ostalih izvajalcev, med drugim bo nastopila legendarna Metallica, skupini Slayer in Pantera. "Čas je, da se vrnem na začetek ... čas, da se vrnem kraju, kjer sem se rodil," je dejal Osbourne v sporočilu za javnost in dodal: "Kako blagoslovljen sem, da to počnem s pomočjo ljudi, ki jih imam rad. Birmingham je pravi dom metala. Birmingham za vedno."