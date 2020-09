Ozzy Osbourne o tri desetletja stari skrivnosti: Skoraj sem ubil Sharon

Nekdanji pevec legendarne zasedbe Black Sabbath je v televizijskem dokumentarnem filmu priznal, da je bil pred tridesetimi leti aretiran zaradi poskusa umora. Glasbenik je pod vplivom mamil napadel svojo ženo, ki mu je kasneje postavila ultimat. Ozzy je po incidentu odšel na polletno zdravljenje odvisnosti.

Ozzy Osbourne se pogosto spominja svoje burne preteklosti, pred kratkim pa je spregovoril tudi o dogodku, ki se je zgodil pred tridesetimi leti. ''To ni eden od dosežkov, na katerega bi lahko bil ponosen,''je povedal v televizijski biografiji. Dokumentarec Nine Lives of Ozzy Osbourneso si gledalci lahko ogledali pred dnevi, ob nekaterih podrobnostih pa ostali brez besed.''Počutil sem se izredno mirno, tako miren nisem bil še nikoli v življenju. Bil sem resnično pomirjen ... Vse, česar se spomnim je to, da sem se zbudil v angleškem zaporu Amersham in vprašal policista - Zakaj sem tukaj? Odgovoril je, če želim, da mi prebere, česa sem obtožen. In nadaljeval: 'John Michael Osbourne, aretirani ste bili zaradi poskusa umora.'''

icon-expand Ozzy in Sharon Osbourne sta poročena že 38 let, zveza pa je doživela številne vzpone in padce. FOTO: Profimedia

Soproga Sharon Osbourne je priznala, da svojega moža v tistem trenutku sploh ni prepoznala. Ozzy pa se dogodka, ki se je zgodil tiste noči, enostavno ni mogel spomniti, saj je bil pod vplivom drog. ''Pojma nimam, kdo je sedel na zofi nasproti mene, vsekakor pa to ni bil moj mož. Prišel je do stopnje, na kateri je imel odsoten pogled in jaz nikakor nisem mogla priti do njega,'' je opisala situacijo.

Ozzy naj bi v tistem trenutku dejal: ''Sprejeli smo odločitev, da moraš umreti.''Pri tem je bil popolnoma miren, skoraj hladen, je povedala Sharon.''In naenkrat se je obrnil k meni, skočil name ter me pričel daviti. Vrgel me je na tla in se povzpel name,''se 67-letnica spominja grozljivega trenutka. Nekako ji je uspelo poklicati policijo, kasneje pa mu je bila odrejena šestmesečna rehabilitacija. ''Na srečo ga je sodnik napotil na polletno zdravljenje. Tako sem imela čas, da resnično pomislim, kaj mi je za narediti. Rekla sem mu: ''Nočem denarja ... ampak, če to storiš še enkrat, te bom ubila jaz ali pa me boš ubil ti. Ali najinim otrokom privoščiš to?''Kasneje se je legendarni pevec skupine Black Sabbath nekoliko umiril, posledice dolgoletne zlorabe drog pa nosi še danes.