Ozzy Osbourne meni, da mu je ostalo le še 10 let življenja

Zakonca Osbourne sta v preteklosti razkrila, da sta sklenila pakt o evtanaziji, saj ne želita trpeti posledic morebitne bolezni, ki bi bistveno poslabšala kakovost njunega življenja. V intervjuju je glasbenik dejal, da se smrti ne boji, prav tako pa si ne želi imeti dolgega, bolečega in nesrečnega obstoja. "Všeč mi je ideja, da če imaš neozdravljivo bolezen, lahko greš v Švico in to hitro urediš," je povedal. "Videl sem očeta, ki je umrl za rakom."

Frontmanu skupine Black Sabbath so pred 20 leti diagnosticirali Parkinsonovo bolezen, vendar je to javno razkril šele pred tremi leti. Njegovo zdravje se je lani poslabšalo, zato je moral na obsežno, že četrto operacijo hrbtenice. V njej so zdravniki skušali popraviti poškodbe po padcu leta 2019, ki so prizadele kovinske vsadke, vstavljene v njegovo telo po padcu s kolesom leta 2003. "To me je resno zdelalo," je povedal za omenjeno revijo. "Druga operacija je šla katastrofalno narobe in me skoraj pustila onemoglega. Upal sem, da bom po drugi in tretji operaciji spet na nogah, vendar so mi vstavili prekleto palico v hrbtenico. Odkrili so tumor v enem od vretenc, zato so morali to tudi odstraniti." Ozzy je priznal: "Zelo težko je, moje ravnotežje je povsem zj*****."