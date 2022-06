Ozzy Osbourne na operacijo, ki mu lahko spremeni življenje

Življenje Ozzyja Osbourna se lahko popolnoma spremeni, je sporočila njegova žena Sharon . Legendarnega pevca čaka operacija, ki bi lahko določila, kako bo v prihodnje živel, je v pogovorni oddaji na britanski televiziji povedala Sharon in razkrila, da bo 73-letnik operiran v Los Angelesu, žena, ki mu ob strani stoji že 40 let, pa bo tudi tokrat ob njem.

"Pred njim je velika operacija, jaz pa moram biti tam," je povedala 69-letna Sharron Osbourne. "Operacija bo določila, kako bo živel do konca življenja," je še povedala, podrobnosti operacije pa ni razkrila. Kot je znano, ima pevec težave z bolečinami v vratu, ki so posledica prometne nesreče, ki jo je imel leta 2003.

Sharon je dodala še, da upa, da bosta z Ozzyjem lahko julija praznovala 40. obletnico poroke, a ni prepričana, če bo mož že v formi za praznovanje: "Vse je odvisno od Ozzyja." Meseca aprila je v solzah sporočila, da je zvezndik zbolel za covidom-19 in jo zelo skrbi zanj, saj ima že vrsto zdravstvenih težav. "Govorila sem z njim in se dobro počuti. Zelo me skrbi zanj," je še povedala v oddaji The Talk.