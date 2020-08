Ozzy Osbourne po operaciji hrbtenice: Mislil sem, da umiram

71-letni Ozzy Osbourne je na poti počasnega okrevanja po operaciji hrbtenice, ki jo je imel na začetku leta, po tem, ko je prejšnje leto padel v kopalnici. Januarja je sicer med intervjujem za Dobro jutro, Amerika (Good Morning America) voditeljici Robin Roberts razkril, da so mu diagnosticirali Parkinsonovo bolezen in tako je leto 2019 označil za najbolj boleče in bedno leto v njegovem življenju. Pred nekaj dnevi pa je med pogovorom za SiriusXM potožil, da ga še vedno čaka dolgo okrevanje.

"Ne počutim se stoodstotno. Trenutno sem nekje na poti do tja," je dejal glasbenik po poročanju USA Today. "Operacija hrbtenice je slaba novica. Bil sem v tako slabem stanju in imel peklenske bolečine. Prepričan sem bil, da umiram. Bil sem v tako velikem nelagodju, bolečini in bedi," opisuje okrevanje. Ozzy se še vedno s cmokom v grlu spominja usodnega padca: "Šel sem na stranišče in padel. Po padcu se mi je stemnilo pred očmi,"je povedal 71-letni ikonični pevec. "Padel sem in 'kot klada' pristal na tleh. Spomnim se, da sem nepremično obležal in po glavi mi je rojila misel: 'No, kaj se ti je pa zdaj zgodilo.' Sharon je nato poklicala rešilca in vse je šlo samo še navzdol."