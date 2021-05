Ozzy Osbourne o ženi: Ona je najbolj nerasistična oseba, kar jih poznam

72-letni Ozzy Osbourne je v nedavni epizodi svoje radijske oddaje s sovoditeljem Billyjem Morrisonom spregovoril o dogajanju v oddaji The Talkpred nekaj meseci. Sovoditeljice pogovorne oddaje, med katerimi je bila tudi Ozzyjeva žena Sharon Osbourne, so takrat namreč komentirale odmeven intervju mladega kraljevskega para, Meghan in Harryja, z voditeljico Oprah, pri čemer so se dotaknile tudi odzivov ostalih medijev, med katerimi je prevladoval komentator Pierse Morgan. Sharon je takrat prijatelju Morganu stopila v bran in bila zaradi tega označena za rasistko, izgubila pa je tudi službo sovoditeljice pogovorne oddaje.