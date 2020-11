Ozzy Osbourne obžaluje, da je prevaral Sharon: Zlomil sem ji srce

Glasbenik Ozzy Osbourne bo 3. decembra dopolnil 72 let, ob tem pa je v intervjuju za novo izdajo britanske revije GQ povedal, česa se v svojem življenju najbolj sramuje. "V življenju sem naredil kar nekaj nezaslišanih stvari. Najbolj obžalujem to, da sem prevaral svojo ženo. Tega ne počnem več. Padel sem na realna tla in srečo imam, da me Sharon ni zapustila. Nisem ponosen na to. Bil sem izredno jezen sam nase. Zlomil sem ji srce," opisuje krivico, ki jo je naredil svoji ženi Sharon Osbourne .

Leta 2017 je sicer prvič odkrito spregovoril o nezvestobi za revijo Rolling Stone: "To je rock'n'roll. Dobro vzameš skupaj s slabim. Srečo imam, da ni odšla." Glasbenik je imel razmerje s frizerko Michelle Pugh, zakonca pa sta se za kratek čas razšla. Kmalu se je pokesal: "Nisem ponosen na to. Razburil sem svojo ženo in družino ter si nakopal veliko sramu. Ljubim svojo ženo in spoznal sem, kakšen bedak sem bil." Sharon mu je julija 2016 javno oprostila, nekaj mesecev kasneje pa sta svojo ljubezen obnovila v Las Vegasu.

Ozzy je v nedavnem intervjuju naslovil tudi resničnostni šov Osbournovi (The Osbournes), ki so ga predvajali med letoma 2002 in 2003 o njegovi družini. "Nismo imeli scenarija. V naši hiši so res imeli snemalno ekipo prisotno 24 ur na dan. Nismo jim mogli pobegniti. Po treh letih so bili vsi otroci na drogah, Sharon se je borila z rakom, zato smo se tudi poslovili z malih zaslonov. Kljub vsemu sem vesel, da smo to posneli, ker smo tako dosegli drugačno slavo," dodaja, a kljub temu ne ve, zakaj je bil šov gledalcem tako zanimiv.