Ozzy Osbourne po pogovoru s konjem obljubil, da se bo izogibal drogam

"V tistem času so bili Američani navdušeni nad tem, da so v pijače zlivali psihedelične dodatke. Meni je bilo vseeno," je za Daily Star povedal pevec. "Včasih sem pogoltnil celo pest tablet. To se je končalo, ko smo se vrnili v Anglijo in sem pogoltnil 10 tabletk s psihedeličnim učinkom in se sprehodil po polju," je pripovedoval Ozzy.

"Končal sem nekje na polju, pred mano pa je stal konj. Z njim sem se pogovarjal približno eno uro," se je spominjal pevec, ki je leta 2019 dobil diagnozo Parkinsonove bolezni. "Na koncu se je konj obrnil in mi dejal, naj se že speljem. To je bilo to zame," je še dodal Osbourne, ki je v preteklosti že večkrat javno spregovoril o zasvojenosti z alkoholom in drogami. Kot je nekoč priznal, je bil v času svoje bleščeče kariere zasvojen s skoraj vsemi obstoječimi drogami.