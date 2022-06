Ozzy Osbourne po zahtevni operaciji že okreva doma

"Iz bolnišnice sem se vrnil domov, kjer dobro okrevam. Vsekakor čutim ljubezen in podporo vseh svojih oboževalcev in pošiljam vsem veliko zahvalo za vaše misli, molitve in dobre želje med svojim okrevanjem," je zapisal legendarni rocker Ozzy Osbourne, ki je moral na operacijo zaradi posledic prometne nesreče iz leta 2003.