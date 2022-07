Ozzy Osbourne si po zahtevni operaciji pri hoji pomaga s palico

Ozzyja Osbourna so po zahtevni operaciji paparaci nedavno ujeli v objektiv. 73-letni glasbenik se je v družbi svoje žene Sharon Osbourne in Kelly odpravil na družinsko srečanje, ki ga je v svoji hiši v Los Angelesu priredil njegov sin Jack. Družina je skupaj klepetala pred hišo, Ozzy pa si je pri hoji iz hiše do avtomobila pomagal s palico.