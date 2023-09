Ozzy Osbourne znova na operacijo: Zelo me boli

Poleti 2022 je Sharon Osbourne sporočila, da bo njen mož Ozzy prestal zelo pomembno operacijo, ki bo odločala o nadaljnji usodi njegovega življenja. Poseg so opravili junija, mesec pozneje pa pevec sporočil, da počasi okreva. Zvezdnik je v prvi epizodi podkasta The Osbournes z javnostjo delil novice o svojem zdravstvenem stanju in razkril, da bo prestal še četrto pomembno operacijo, s katero bodo skušali odpraviti posledice nesreče.

"Kmalu grem na epiduralno, ker so ugotovili, da je vrat popravljen. Pod vratom sta dve vretenci, kjer me je kolo zadelo, in sta razpadli, od njiju ni ostalo nič," je pojasnil Osbourne in nadaljeval: "Vse, kar trenutno vem, je, da me zelo boli in čutim veliko nelagodje." Ozzy je nato potrdil, da bo kmalu prestal še četrto operacijo, njegova hči Kelly pa ga je vprašala, ali je poiskal še drugo zdravniško mnenje.

"Zdravnik je rekel, da ne ve, ali bo operacija pomagala ali ne. Poiskali bomo še drugo in tretje mnenje, kar sedaj tudi počne," pa je na hčerino vprašanje odgovorila Sharon. "To, kar se trenutno dogaja v mojem hrbtu, je, da so se dva diska in mišice na mojih ramenih ločili od mojega okostja in zato se nagibam naprej, kot da bi mi gravitacija rinila glavo naprej. Ko mi je zdravnik govoril o tem, sem sam pri sebi razmišljal, da že celo življenje hodim na ta način," je pojasnil Ozzy. "Ozzyja sem vprašala, zakaj že celo življenje hodi na ta način, on pa mi je odgovoril, da je kot otrok menil, da je to kul," pa je dodala Sharon.