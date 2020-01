Ozzy Osbourne razkril, da ima blago obliko Parkinsonove bolezni

71-letni glasbenik Ozzy Osbourne je v intervjuju priznal, da se ne želi spominjati preteklega leta. Zaradi nesrečnega padca še vedno ni popolnoma okreval in priznal je, da trpi za blago obliko Parkinsonove bolezni.

Leto 2019 je bilo precej naporno za rokerja Ozzyja Osbourna. V intervjuju v pogovorni oddaji Dobro jutro, Amerika (Good Morning America)je voditeljici Robin Roberts priznal, da je imel precej neuspešno leto, saj ga je zelo prizadel in zaznamoval nesrečni padec v kopalnici. Prvič je tudi javno spregovoril o bolečinah živčnega sistema, zdravniki pa žal ne morajo dokazati, ali je za njegovo stanje kriv padec ali operacija. "Imel sem operacijo vratu in od takrat imam neprestane bolečine. Imam blago obliko ..."je čustveno začel Ozzy in po premoru dodal: "Parkinsonove bolezni. Obstaja ogromno različnih vrst Parkinsonove bolezni. Bolezen ni smrtonosna, a slabo vpliva na vse predele telesa. Počutim se približno tako kot, da bi imel dober dan, še en dober dan in potem izredno slab dan."

Ozzy Osbourne trpi za blago obliko Parkinsonove bolezni. FOTO: Profimedia

Glasbenik se je odločil, da bo pomoč poiskal tudi v Švici pri različnih strokovnjakih in vesel je, da ima dovolj denarja, da si lahko to privošči: "Pred slabim letom sem bil v še hujšem stanju. Imam predpisanih ogromno zdravil, predvsem zaradi številnih operacij." Roker ima sicer slabo vest, ker je svojo diagnozo skrival pred oboževalci. "Hudo mi je tudi zato, ker ne morem opravljati svojega dela. Ko vidim svojo ženo, ki hodi v službo in prav tako moje otroke, mi je še toliko bolj hudo, ker ničesar ne prispevam k svoji družini. Danes se sicer počutim veliko boljše kot pred letom dni."Zvezdnik je odločen, da bo ozdravel in nadaljeval s svojimi koncerti: "To je moja droga."

Ozzy in Sharone Osbourne. FOTO: AP

Nekaj besed je svojemu očetu namenila tudi hčerka Kelly Osbourne: "Nenavadno ga je videti popolnoma zdravega, naslednji dan pa je spet drugačen, ne čuti roke, ali pa ne more vstati s kavča. Najtežje je gledati nekoga, ki ga imaš radi, da trpi."Tudi njegova soproga Sharon Osbourne je v solzah dodala: "Opomogel si bo in znova počel to, kar ima rad. Vem, da bo." Ozzy se še vedno s cmokom v grlu spominja usodnega padca: "Šel sem na stranišče in padel. Po padcu se mi je stemnilo pred očmi,"je povedal 71-letni ikonični pevec. "Padel sem in 'kot klada' pristal na tleh. Spomnim se, da sem nepremično obležal in po glavi mi je rojila misel: 'No, kaj se ti je pa zdaj zgodilo.' Sharon je nato poklicala rešilca in vse je šlo samo še navzdol."

Še vedno ni popolnoma okreval. FOTO: Profimedia