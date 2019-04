P. Diddy razkril zadnje besede pokojne partnerice

Dobrih pet mesecev je minilo, odkar je zaradi pljučnice pri 47 letih umrla nekdanja partnerica ameriškega raperja P. Diddyja, Kim Porter. Glasbenik je zdaj razkril njene zadnje besede pred smrtjo.

Novembra lani je ameriški glasbenik P. Diddyle nekaj dni po praznovanju svojega 49. rojstnega dne izvedel pretresljivo novico, da je umrla njegova nekdanja dolgoletna partnerica in mama njegovih otrok, 47-letna Kim Porter.

Kim Porter s sinom Quincyjem FOTO: Profimedia

Porterjeva in Diddy sta bila 13 let v razmerju, ki je bilo pospremljeno s številnimi vmesnimi prekinitvami. V tem času sta postala starša trem otrokom: Christianu Caseyju Combsu, Jessie James Combs in D'Lili Star Combs. Dokončno sta se razšla leta 2007 – domnevno zato, ker je Porterjeva izvedela, da je glasbenik v času njene nosečnosti spočel otroka drugi ženski. Kljub razhodu, kateremu naj bi botrovala nezvestoba, sta ostala v dobrih prijateljskih odnosih, po njeni nenadni smrti pa je bil glasbenik močno pretresen in užaloščen.

P. Diddy na pogrebu nekdanje partnerice Kim Porter FOTO: Profimedia

Pred kratkim je v intervjuju za revijo Essence priznal, da se je njegovo življenje po Kimini smrti obrnilo na glavo in razkril zadnje besede, ki mu jih je namenila nekaj dni preden je umrla. ''Tri dni pred smrtjo se je počutila zelo slabo. Imela je povišano telesno temperaturo, zato je otroke poslala k meni, da ne bi zboleli še oni. Ko sem jo zvečer poklical, da bi preveril, ali se je njeno počutje izboljšalo, mi je dejala: 'Puffy, poskrbi za moje otroke.' To so bile besede, ki mi jih je namenila, preden je umrla.''

Diddyjeve hčerke: Chance, Jessie James, D'Lila Star FOTO: Profimedia

Diddy, ki je po Kimini smrti stopil v čevlje očeta samohranilca, je nadaljeval, da je v trenutku, ko mu je Porterjeva izrekla svojo željo, prevzel 'materinsko vlogo'. Potem, ko je umrla, je svoje osebje poslal v različne smeri, da bi čimprej zbrali vse otroke in da bi tragično novico izvedeli od njega, ne nekje na internetu ali v medijih. Priznal je, da je imel dolgo občutek, da ga je Kim skozi vse dolge in pogoste pogovore, ki sta jih imela, pripravljala na trenutek, ko bo moral odločno in odgovorno prevzeti očetovsko vlogo.

Diddyja je smrt nekdanje partnerice in mame njegovih otrok močno prizadela FOTO: Profimedia