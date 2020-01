P. Diddy v spremstvu svojih šestih otrok prejel nagrado za glasbeno ikono

Za zabavi pred 62. podelitvijo glasbenih nagrad grammy, ki bo nocoj potekala v losangeleškem Staples Centru, je ameriški raper, producent in glasbeni založnik P. Diddy prejel častno nagrado za glasbeno ikono. 50-letni glasbenik je sicer v svoji 25-letni karieri prejel že tri grammyje, ob prejemu nove nagrade pa se je na odru med drugim spomnil svojih skromnih začetkov in trenutka, ko je kot mladostnik živel v newyorškem Harlemu.

Tuji mediji poročajo, da ga je bolj kot sama nagrada, ki velja za novo obeležje njegovega kariernega uspeha, razveselilo dejstvo, da so bili na dogodku prisotni njegovi otroci Justin Dior Combs, Christian Combs, Quincy Brown, D'Lila Star Combs, Chance Combs in Jessie James Combs. Spomnimo, Diddy je pred dobrim letom dni utrpel izgubo nekdanje partnerice Kim Porter, ki je umrla zaradi ene od oblik pljučnice. Takrat se je zaobljubil, da bo po njeni smrti skrbel za njune otroke in jim skušal nuditi občutek, da imajo še vedno oba starša.