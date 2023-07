'Packa' Taylor Swift zaradi kopičenja smeti pred hišo dobila že 32 kazni

Kupi časopisov, prazne steklenice, kartoni, prtički, ogorki in škatlice cigaret, vse to leži okoli doma ene najbolj priljubljenih pevk, ki je trenutno na svetovni turneji. Pevka Taylor Swift je zaradi svojega nereda v okolici hiše vse od leta 2018 pa do danes prejela že 32 kazni, ki skupaj znašajo okoli 2700 evrov. Zvezdnica se je na to že pritožila, njeni sosedje pa pravijo, da slavni 33-letnici ni mar za nič drugega kot samo za njeno turnejo.

Taylor Swfit je trenutno ena najbolj priljubljenih pevk na svetu, ki na svoji svetovni turneji polni največje dvorane sveta, a kljub vsemu je tudi ona samo človek, ki za svoja neodgovorna dejanja lahko prejme kazni. Zvezdnica je zaradi kopičenja smeti pred svojim domom na Manhattnu tako prejela že 32 kazni, ki skupaj znašajo okoli 2700 evrov. icon-expand Taylor Swfit je trenutno na svetovni turneji, pred njeno hišo pa je pravo razdejanje. FOTO: Profimedia Pred hišo slavne 33-letnice, ki jo je leta 2017 kupila za okoli 18 milijonov evrov, ležijo kupi časopisov, prazne steklenice, kartoni, prtički, cigaretni ogorki in škatlice cigaret. Zvezdnice očitno to ne moti, njene sosede pa zagotovo. Po poročanju New York Posta je zadolžena za vzdrževanje pločnika pred svojo lastnino na Franklin Street v Tribeci, in ker ne skrbi za red, že vse od januarja 2018 dobiva kazni. Namesto, da bi stvari pred hišo pospravila, pa se je glasbenica na opomine raje pritožila, a njenim odvetnikom je denarno kazen uspelo zmanjšati zgolj za 180 evrov. Ker je Taylor trenutno na turneji, pa nesnaga veliko bolj moti njene sosede, ki so prepričani, da ji ni mar za nič drugega kot svoje koncerte. "Vseeno ji je za smeti, važna ji je samo njena večmilijonska turneja, zaradi katere ljudje ostajajo brez denarja," je povedal eden od sosedov. PREBERI ŠE Oboževalka v inkognitu: za Taylor Swift vzela bolniški dopust Nekateri njeni sosedi jo kljub temu še vedno zagovarjajo. "Ni sama kriva za nesnago. Ona sploh ne kadi, zato so ogorki verjetno od oboževalcev, ki jo čakajo pred hišo," je povedala vizažistka Christine O'Connor, medtem ko je pevko pohvalil tudi njen nekdanji najemodajalec. "Ves čas je bila popolna najemnica in z njo je bilo lepo. O njej lahko povem le pozitivne stvari," je povedal David Aldea.