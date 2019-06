Padec usoden za grammyjevega nagrajenca

Menedžer je o njegovi nesreči povedal:"Ponesreči je padel skozi okno visokega pariškega objekta." Dodal je še:"Elektronska glasba je danes izgubila velikega genija."

Poleg sodelovanja v glasbeni skupini Cassius, je bil lastnik cenjenega pariškega studia Motorbass, kjer je ustvarjal z Etienne De Crecy. Priljubljen je bil tudi kot samostojni izvajalec in pionir elektronske glasbe na francoski sceni, leta 2010 pa je prejel grammyja za najboljši alternativni glasbeni album.

Grammyjev nagrajenec je sodeloval tudi s slavnimi imeni, kot so Fatboy Slim, the Beastie Boys, Fedde Le Grand, Kanye West in Pharrell. Letošnje leto je Zdar presentil z izdajo novega albuma, pomagal je tudi pri produkciji sedmega albuma skupine Hot Chip.