Pakistanska političarka zahteva Choprino odstavitev z mesta ambasadorke za mir

Indijsko-ameriško igralko in nekdanjo miss sveta Priyanko Chopro, ki je med drugim tudi Unicefova ambasadorka dobre volje za mir, želijo pakistanske oblasti odstaviti s tega položaja. Razlog? Igralka naj bi, po mnenju pakistanske varuhinje človekovih pravic, spodbujala jedrsko oboroževanje in vojno.

37-letna Priyanka Chopra je postala tarča pakistanskih vladnih organov. Slednji namreč od Združenih narodov in Unicefa zahtevajo, da igralko in nekdanjo missico odstavijo z mesta ambasadorke dobre volje (goodwill ambassador), ker naj bi spodbujala jedrsko oboroževanje in vojno. Pakistanska političarka in varuhinja človekovih pravic Shireen Mazari je na Twitterju delila pismo, ki ga je pred dnevi naslovila na Unicef, z izrecno zahtevo Choprine odstavitve s trenutnega položaja, poleg pa je navedla tudi obrazložitev.

Mazarijeva je v pismu izpostavila aktualna trenja med politično razklanim Kašmirjem, lociranim med Pakistanom in Indijo, ki sta že več desetletij v konfliktnem odnosu. Indijske vojaške oblasti naj bi na omenjenem območju izvajale hude pritiske nad tamkajšnjim prebivalstvom – poseben poudarek je na uporabi orožja, tudi nad ženskami in otroci. Varuhinja je stanje primerjala z genocidom, indijske vojne sile pa z nacističnimi. Po njenem mnenju Chopra (ki ima indijske korenine) kot ambasadorka dobre volje za mir doslej ni storila ničesar, s čimer bi poskusila trenutna trenja umiriti in omejiti – ravno nasprotno: oboroževanje in vojno (v pismu izpostavljeno jedrsko vojno) naj bi celo spodbujala in sicer tako, da naj bi indijskemu zunanjemu ministru že večkrat javno izrazila podporo. Iz navedenih razlogov naj bi bila po Mazarijinem mnenju popolnoma neprimerna mirovna predstavnica Združenih narodov, Unicef pa naj bi z njeno ohranitvijo na trenutnem položaju svetu pošiljal popolnoma napačno sporočilo in se obenem norčeval iz naziva ambasadorja dobre volje za mir.

Na omenjenem položaju (ambasador dobre volje za mir) so trenutno številne slavne in vplivne osebe. Poleg Chopre (indijsko-ameriške igralke, nekdanje miss sveta in soproge slavnega glasbenika Nicka Jonasa), so na seznamu tudi Katy Perry, Serena Williams, Liam Neeson, Novak Djoković, Amitabh Bachchan, Angélique Kidjo, Berliner Philharmoniker, Danny Glover, David Beckham, Femi Kuti, HM Queen Rania, Harry Belafonte, vojvodinja luksemburška Maria Teresa, Ishmael Beah, Jackie Chan, Judy Collins, Lilly Singh, Leo Messi, Maria Guleghina, Maxim Vengerov, Mia Farrow, Millie Bobby Brown, Muzoon Almellehan, Myung-Whun Chung, Nana Mouskouri, Orlando Bloom, Ricky Martin, Sebastião Salgado, Shakira Mebarak, Susan Sarandon, Tetsuko Kuroyanagi, Vanessa Redgrave, Whoopi Goldberg in Yuna Kim. Priyanki je bil naziv Unicefove ambasadorke dobre volje za mir podeljen pred kratkim in sicer potem, ko je bila v Indiji že deset let na funkciji nacionalne mirovne veleposlanice. Obenem je tudi prvakinja fundacije Združenih narodov za dekleta, ki si prizadeva zaščititi otrokove pravice in spodbuditi izobraževanja deklic v Indiji. Kljub širokemu naboru njenih dobrodelnih aktivnosti je bila v Los Angelesu na enem od lepotnih dogodkov v začetku letošnjega avgusta tarča javnega verbalnega napada s strani Ayeshe Malik, ene od državljank ZDA s pakistanskimi koreninami. Slednja ji je dejala, da je njena celotna dobrodelnost za lase prevlečena in licemerna, saj je še februarja letos na svojem Twitterju delila zapis, v katerem je izrazila podporo indijskim vojaškim silam in uporabi sile.

