Palača posodobila naziva otrok princa Harryja in Meghan Markle

Buckinghamska palača je na svoji spletni strani posodobila naziva otrok princa Harryja in Meghan Markle. Kot je po novem navedeno na spletni strani, sta princ Archie in princesa Lilibet sedaj šesti in sedma članica kraljeve družine na vrsti za zasedbo prestola. Kot sta v izjavi zapisala starša, sta njuna otroka s tem, ko je njun dedek postal monarh, dobila pravice do nazivov.

Palača je na svoji spletni strani spremenila naziva princa Archieja in princese Lilibet, navedli pa so ju tudi kot šestega in sedmo naslednico, ki imata pravico do zasedbe prestola. Na to sta se odzvala tudi njuna starša, princ Harry in Meghan Markle, ki sta za Daily mail povedala: "Otroka sta imela pravico do nazivov, odkar je njun ded postal monarh. To je bilo že nekaj časa dogovorjeno s palačo."

icon-expand Otroka princa Harryja in Meghan Markle imata nova naziva. FOTO: Instagram

Tiskovni predstavnik kraljevega para, ki se je pred leti umaknil v Ameriko, je že dan prej za Page Six potrdil, da bosta kraljeva vnuka dobila namesto nazivov 'gospodar' in 'gospodična' naziva 'princ' in 'princesa'. Triletnik in enoletnica sta sicer naziva uradno dobila že pred božičem. Novica o spremembi nazivov je presenetljivo bila uradno spremenjena po tem, ko je bila Lilibet krščena v Kaliforniji, kljub vabilu pa se krsta nista udeležila kralj Karel III. in njegova soproga Camilla. Nek poznavalec kraljeve družine je sicer termin, ko so se odločili, da novico tudi uradno objavijo, označil za čudnega, saj sta Harry in Meghan želela, da njuna otroka naziva dobita že po smrti kraljice, torej zgodaj jeseni leta 2022.

"Po kraljičini smrti septembra 2022 so na kraljevi spletni strani naredili nekaj sprememb," je povedal nek vir, ob tem pa imel v mislih naziva, ki sta ju prejela William in njegova žena Kate Middleton, ki sta sedaj uradno princ in princesa Walesa. "Kljub pravici, ki sta ju dobila ob rojstvu, nazivov do sedaj nista dobila. Če bi njuna naziva posodobili istočasno z ostalimi, tukaj ne bi bilo nobene zgodbe," je še dodal vir. Harry in Meghan sta se svoji vlogi v kraljevi družini odpovedala januarja 2020, februarja prihodnje leto pa je to postalo uradno. Zakonca sta se nato preselila čez Atlantik, od takrat pa sta polnila naslovnice medijev s svojimi zgodbami, v katerih sta razkrivala življenje za štirimi stenami palače, kraljevo družino pa sta s tem največkrat prikazala v slabi luči.