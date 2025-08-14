Palestina prvič s predstavnico na tekmovanje Miss Universe

Prebivalka Dubaja Nadeen Ayoub bo prva predstavnica Palestine na tekmovanju za Miss Universe, ki bo novembra potekalo na Tajskem. Kot je zapisala v objavi na družbenem omrežju Instagramu , kjer je tudi naznanila udeležbo, v tekmovanje vstopa "z resnico" .

"Medtem ko Palestina trpi zaradi srce parajočih dogodkov - zlasti v Gazi -, nosim glas ljudi, ki se ne dajo utišati. Zastopam vsako palestinsko žensko in otroka, katerih moč mora videti svet," je dejala in dodala: "Smo več kot le trpljenje - smo vztrajnost, upanje in utrip srca domovine, ki živi skozi nas." Ayoub je odraščala v Palestini, ZDA in Kanadi, zdaj pa živi med Dubajem in Ramalo na Zahodnem bregu.

Manekenka je sicer že zastopala Palestino na lepotnem tekmovanju. Leta 2022 se je v zgodovino zapisala kot prva predstavnica Palestine na tekmovanju Miss Earth, je poročala Grazia. Tedaj se je uvrstila med peterico najboljših. Je svetovalka za prehrano in učiteljica psihologije. Ukvarja se tudi z usposabljanjem Palestink na področju trajnosti.