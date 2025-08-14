Svetli način
Tuja scena

Palestina prvič s predstavnico na tekmovanje Miss Universe

Dubaj, 14. 08. 2025 18.26 | Posodobljeno pred 47 minutami

Na lepotnem tekmovanju Miss Universe bo prvič predstavnica Palestine. Kot je Nadeen Ayoub zapisala v objavi na Instagramu, kjer je naznanila udeležbo, se na tekmovanje podaja kot glas tistih, "ki se ne dajo utišati". "Zastopam vsako palestinsko žensko in otroka, katerih moč mora videti svet," je še dodala.

Prebivalka Dubaja Nadeen Ayoub bo prva predstavnica Palestine na tekmovanju za Miss Universe, ki bo novembra potekalo na Tajskem. Kot je zapisala v objavi na družbenem omrežju Instagramu, kjer je tudi naznanila udeležbo, v tekmovanje vstopa "z resnico".

"Medtem ko Palestina trpi zaradi srce parajočih dogodkov - zlasti v Gazi -, nosim glas ljudi, ki se ne dajo utišati. Zastopam vsako palestinsko žensko in otroka, katerih moč mora videti svet," je dejala in dodala: "Smo več kot le trpljenje - smo vztrajnost, upanje in utrip srca domovine, ki živi skozi nas." Ayoub je odraščala v Palestini, ZDA in Kanadi, zdaj pa živi med Dubajem in Ramalo na Zahodnem bregu. 

Manekenka je sicer že zastopala Palestino na lepotnem tekmovanju. Leta 2022 se je v zgodovino zapisala kot prva predstavnica Palestine na tekmovanju Miss Earth, je poročala Grazia. Tedaj se je uvrstila med peterico najboljših. Je svetovalka za prehrano in učiteljica psihologije. Ukvarja se tudi z usposabljanjem Palestink na področju trajnosti.

