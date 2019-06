Palin prvi Pythonovec z viteškim nazivom

Komiku, igralcu, pisatelju in televizijskemu voditelju je William podelil viteški naziv za doprinos na področju potovanj, kulture in geografije, zaradi česar je postal prvi član komičnega kolektiva Monty Python , ki je dobitnik te prestižne časti. Znano je, da je to čast nekoč odklonil njegov kolega John Cleese .

"Govoril je o tem, kam bom šel na naslednjo destinacijo, v kateri del sveta, kam sem hotel iti in še nisem bil – na kar ponavadi rečem Middlesbrough," je povedal Sir Michael in priznal, da je tokrat rekel, da bi rad šel v Kazahstan.

Sir Michael je povedal, da se mu izkušnja zdi "precej čudovita" in da bi se mu kot mladeniču pred 50 leti, ko so začenjali, to zdelo "neverjetno"."Zelo, res zelo lepo je, da so me počastili,"je še dodal.