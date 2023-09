Pamela Anderson bo prodala svoje ikonične rdeče kopalke

Kot je povedala, si želi s preureditvijo omare narediti prostor za novo poglavje v svojem življenju. "Ne maram kopičiti stvari. Bolje je, da si zbistrim misli in pospravim omaro ter naredim prosto za novo življenje. Veselim se opazovati, kako bodo drugi uživali v mojih oblačilih," je povedala v izjavi za revijo People . 56-letnica je še poudarila, da se je njen slog z leti spremenil, a da bodo spomini ostali. "Moj slog se je z leti nedvomno spremenil in navdušuje me, ko pomislim, da bodo drugi našli veselje v teh kosih. Ni razloga, da bi jih obdržala. Ti spomini so ustvarjeni za deljenje," je povedala.

Kdaj točno in katera njena oblačila bo poleg kopalk možno kupiti, še ni znano. Zvezdnica je v svoji karieri sodelovala s številnimi blagovnimi znamkami, kot so Vivienne Westwood, Marc Jacobs in Hugo Boss, zato je njena garderoba zelo bogato opremljena, sama pa je poudarila, da bo oblačila prodala na premišljen in sentimentalen način. Letos maja si je uresničila tudi dolgoletno željo in izdala svojo lastno linijo kopalk, v kolekciji pa so seveda tudi znamenite rdeče enodelne kopalke.