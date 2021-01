'Pamela Anderson je ukradla mojega moškega'

Manekenko in igralko Pamelo Anderson je nekdanja partnerica njenega moža Dana Hayhursta obtožila kraje moškega. Plavolasa zvezdnica naj bi Dana nekdanji partnerici ukradla v času njunega nenehnega druženja. Dan je bil namreč zaposlen kot Pamelin osebni varnostnik, zato sta veliko časa preživela skupaj. In čeprav je bil on zaseden, sta se zaljubila in se nato na božični večer tudi poročila ter si obljubila večno zvestobo.

Se je pa zdaj oglasila Danova nekdanja partnerica, ki pravi, da ji je ta sicer vesela novica zlomila srce. Carey, ki je z Danom živela in vzgajala njegova dva otroka, je povedala, da je Pamela njenega moškega zaslepila in prepričala v afero. O poroki ni vedela nič, dokler o tem ni brala na spletu, pišeThe Sun. Povedala je, da sta se Dan in Pamela zbližala lani poleti, ko je bil Dan še vedno s Casey. Konec julija pa se je Dan izselil iz skupnega doma. "To ni neka simpatična karantenska ljubezenska zgodba, to je vse le fasada. Odločila sem se, da spregovorim, ker želim, da ljudje vedo, da se je moja skoraj petletna zveza, v katero so se rodili trije otroci, končala, ker sta se Pamela in Dan zapletla še v času najine zveze. Žalostno je, da ljudje to slavijo in jima nazdravljajo. To ni imelo spodobnega začetka. Vse skupaj se je začelo z lažmi in skrivanjem. To ni bila romanca, ki bi se zgodila čez noč. Preden se je karkoli zgodilo, je z njo delal že skoraj pol leta. Najprej je bil njen osebni varnostnik, nato pa ga je najela, da ji pomaga z deli okoli hiše, da bi ga imela bližje sebi."

Carey, ki ima enega otroka, in Dan, ki ima dva otroka, sta bila v zvezi skoraj pet let in sta skupaj vzgajala otroke.