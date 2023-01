Pamela Anderson: Koristi mi, da sem prvič v življenju samska

Čeprav je Pamela Anderson v preteklosti že večkrat stopila pred oltar, je trenutno najbolj zadovoljna, da je samska in se lahko posveča sebi in svojemu življenju. 55-letnica je v nedavnem intervjuju za CBS Sunday Morning , kjer je promovirala prihajajočo knjigo spominov in dokumentarni film, dejala, da se prvič v življenju posveča sebi in ne svojemu ljubezenskemu življenju.

Andersonova je razkrila, da je spoznala, da je bil njen odnos z Leejem najverjetneje posledica tega, da je iskala varnost. Upala je, da je to našla z njim, z bobnarjem pa se je leta 1995 poročila le po štirih dneh, odkar sta se spoznala.

"S Tommyjem sva se zaljubila. Z njim sem se počutila zelo varno. Prijahal je na konju, oblečen je bil v viteško opravo in mi bral z zvitka. Bilo je tako neverjetno, a ob tem sem se počutila dobro. Zdelo se mi je, da sem našla smisel vsega in da je takšna prava ljubezen. Bilo je tako romantično in nekaj najlepšega," se je spominjala časa, ko se je zaljubila v svojega prvega moža.

A njuna ljubezen ni bila večna, leta 1998 sta se ločila, ponovno pa sta se zbližala desetletje pozneje: "Nisva imela osnove za trajno ljubezen. Tega še nisem našla in nisem še ugotovila, kako priti do tega," je priznala, skozi ves kaos, s katerim se je spopadala, pa je oporo iskala pri svojih dveh sinovih Brandonu in Dylanu, ki ju ima z Leejem. "Bila sem mati in to me je rešilo. Če ne bi imela otrok, ne vem, če bi preživela," je odkrito priznala.