Pamela Anderson: Ljudje me imajo sedaj raje, ker ne nosim več ličil

Pamela Anderson je za Better Homes & Gardens spregovorila o svoji novi kuharski knjigi in mirnem življenju na otoku Vancouver. Razkrila pa je tudi, da je pridobila kar nekaj novih oboževalcev, potem ko je leta 2023 opustila ličenje. "Ljudje me zdaj ustavijo na ulici in mi rečejo: 'Veš, nikoli te nisem maral, zdaj si mi pa všeč'." Igralka je dejala, da si sprva ni mislila, da bo kdo sploh opazil, da ne nosi več ličil. Zvezdnica, ki bo oktobra izdala kuharsko knjigo I Love You je dejala, da ni nikoli stremela k popolnosti, ko je šlo za njen videz.

"Toda nekje na poti sem začel razmišljati, da želim izzvati idejo lepote in to masko, ki si jo nadenemo. Takoj ko sem snela masko, se je odprl ves svet." Namesto urejenih pričesk in težkih ličil, po katerih je bila znana v 90. letih prejšnjega stoletja, je zvezdnica sedaj bolj naklonjena obrazu brez ličil in lahkotnim oblačilom, kot so kombinezoni in bombažne obleke, ko kuha in vrtnari v svojem kanadskem domu.

"Vsi otroci so bili vedno pri nas doma. Kuhala sem za vse, kuhala sem lonce špagetov za sosesko, zato sta moja otroka vedno videla le ta del mene," je povedala o dvema sinovoma, 26-letnem Dylanu Jaggerju Leeju in 28-letnem Brandonu Thomasu Leeju, ki sta solastnika njena blagovna znamka za nego kože. Ponosna mama je dejala, da je njene otroke "bolelo", da jo je javnost videla na popolnoma drugačen način. "Da, bila je v Playboyu. Da, naredila je vse te stvari, vendar vemo, kdo je. Zdaj je drugačna," pravijo njeni oboževalci.