Pamela Anderson na naslovnici revije brez ličil: Počutim se močno

Pamela Anderson krasi najnovejšo naslovnico revije Women's Wear Daily in to brez kančka ličil. "Ob tem se počutim močno," je dejala v intervjuju za revijo in pojasnila, da rada pokaže svoje pegice in lase, ko niso do potankosti urejeni. "Rada imam izgled svežega obraza." Tudi zaradi tega se je zvezdnica Obalne straže odločila , da se ne bo posluževala botoksa in drugih polnil.

"Ne maram injekcij in botoks na meni ne deluje. Želim videti, kaj se na mojem obrazu dogaja," je pojasnila pristašica naravnega izgleda. "Tako sem videti in menim, da je to pomembna odločitev, saj to pomeni, da sem se sprejela takšno, kakršna sem in zaradi tega se počutim odlično." Njen naravni videz na naslovnici je navdušil številne podpornike, ki so družbena omrežja napolnili s pohvalimi in odobravanjem.

"Zabavno se je starati. To je olajšanje in pri določeni starosti samo izgledamo mlajši in bolj sveži brez ličil. To sem jaz. Zadovoljen sem s tem, kakršna sem v tem trenutku. To je nov svet in zelo sem hvaležen za vso ljubezen," je Andersonova zapisala na Instagramu in delila še nekaj fotografij s fotografiranja za naslovnico revije.

O naravnem videzu in procesu staranja je zvezdnica sicer nedavno spregovorila tudi v pogovorni oddaji Armchair Expert, kjer je razkrila, da se v prihodnosti ne bo posluževala več lepotnih posegov in tretmajev. Pojasnila je, da se želi v ogledalu prepoznati, to pa vključuje vidne gube in sive lase. Ob tem je Andersonova dodala, da je industrija, ki ni naklonjena naravnemu videzu, v resnici dvolična, saj da so jo ljudje v njej kot mlado spodbujali, naj ne nosi ličil, sedaj pa ravno nasprotno.