Pamela Anderson: Ne spomnim se življenja po uspehu Obalne straže

Pamela Anderson je priznala, da je kar nekaj desetletij trpela za depresijo. Igralka je o svojem življenju in karieri spregovorila na filmskem festivalu v Zürichu v Švici, kjer je bila počaščena s prav posebno nagrado. Razkrila je, da se komaj spominja svojega življenja v soju žarometov, potem ko je zaslovela v priljubljeni seriji Obalna straža . "Zdi se mi, kot da sem kar naenkrat na Broadwayju in da se po Obalni straži ni nič zgodilo. Vesela sem, da sem zdaj tukaj in da živim v tem trenutku, ker mislim, da sem imela depresijo kar nekaj desetletij," je povedala igralka.

Andersonova je na Broadwayju debitirala leta 2022, ko je osem tednov igrala Roxie Hart v predstavi Chicago, nato pa je dobila številne filmske vloge v filmih: The Last Showgirl, Rosebush Pruning in The Naked Gun, slednji bo izšel naslednje leto. Zvezdnica je navdušena nad dejstvom, da je ponovno popolnoma zaposlena, oživitev svoje kariere pa pripisuje dokumentarnemu filmu o njenem življenju, ki je izšel lansko leto. Nad njim je bila navdušena tudi režiserka filma The Last Showgirl Gia Coppola."Vedno sem vedela, da sem sposobna nečesa več. Super je biti del pop kulture, vendar je to blagoslov in prekletstvo hkrati. Ljudje te namreč vzljubijo zaradi kopalk. Dolgo je trajalo, a zdaj sem tukaj."

57-letnica je pred tem za Collider povedala:"Čas je najpomembnejši. Mislila sem, da nikoli ne bom dobila priložnosti narediti kaj takega. Nekako sem si mislila, oh, no, to ljudje mislijo o meni. Vrnila se bom na svojo kmetijo, skuhala marmelado in to je to. Poiskala bom drug način, kako polepšati svoje življenje."