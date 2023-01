Pamela Anderson nekoč Jacka Nicholsona ujela med trojčkom

Pamela Anderson je razkrila, da je nekoč Jacka Nicholsona ujela med trojčkom. "Gospod Nicholson je imel ob sebi dve dekleti," igralka piše po poročanju revije Variety v svoji knjigi spominov. "Vsi so se smejali, se naslonjeni ob steno poljubljali in drseli drug čez drugega. Sprehodila sem se mimo, da bi se pogledala v ogledalo in si popravila šminko. Skušala sem, da ne bi gledala, ampak nisem si mogla pomagati in v odsevu sem se z njim spogledala. Verjetno ga je to spodbudilo, da konča, saj je spustil smešen zvok, se nasmehnil in rekel: 'Hvala, draga.'" Noč v Playboyjevem dvorcu je zvezdnica opisala kot eno izmed tistih, v kateri je bila bolj opazovalka kot udeleženka. "Bila je popolna svoboda. Polno umetnikov, filantropov, intelektualcev, kavalirjev, lepih žensk. To je bila resnično izkušnja," njene besede citira revija.

V knjigi je igralka opisala še en neprijeten trenutek, ki se je zgodil na snemanju serije Sam svoj mojster leta 1991. "Na prvi dan snemanja sem odšla iz moje garderobe. Tim je bil na hodniku v svoji halji. Razkril je haljo in se pokazal – spodaj je bil popolnoma gol," piše Pamela in dodaja: "Rekel je, da je to edino pravilno, ker je tudi on mene videl golo (v reviji kot Playboyjevo zajčico, op. a.). Sedaj ali nikoli. Neprijetno sem se zasmejala." Odlomek iz knjige je igralka pojasnila v intervjuju za Variety, kjer je dejala, da soigralca Tima Allena ne obsoja, saj je komik, kar pomeni, da je njegova naloga, da prestopi mejo. "Prepričana sem, da ni imel slabih namenov. Ampak časi so se spremenili, dvomim, da bi kdor koli to naredil danes, po gibanju Me too. Nov svet je."

V intervjuju je pevka spregovorila o seriji Pam & Tommy, ki prikazuje njeno burno razmerje s Tommyjem Leejem v času neavtorizirane objave njunega domačega video posnetka. Do nje ne goji pozitivnih občutkov, kljub temu da je bila priljubljena med gledalci in kritiško dobro sprejeta – lani je prejela kar 11 nominacij za emmyja. Dejala je, da je bila zanjo serija sol na rano, saj je morala podoživeti ponižanje, ki ga je čutila ob objavi posnetka, ustvarjalce serije je oklicala za bedake: "Še vedno mi dolgujete javno opravičilo." Kot navaja tuj medij, sicer ni gledala niti ene minute serije, se pa ni mogla izogniti promocijskim plakatom, na katerih sta preobražena v njo in Tommyja pozirala glavna igralca Lily James in Sebastian Stan. "Meni se je zdelo kot pustni kostum," je bila kritična Pamela.