Pamela Anderson ni samska: goreče navijala za Adila Ramija

51-letna Pamela Anderson, ena najbolj prepoznavnih seks ikon iz 90. let preteklega stoletja, je bila v zadnjem letu v razmerju z 32-letnim nogometašem Adilom Ramijem, ki igra za francoski nogometni klub Marseille. V začetku septembra letos so se pojavile govorice, da naj bi se par razšel – tuji mediji pa ob tem niso podali konkretne razlage: domnevno naj bi njunemu razhodu botrovala Pamelina želja, da se nogometaš bolje posveti svojima otrokoma, dveletnima dvojčkoma Zaynuin Madi. Čeprav se je Pamela zaradi Ramija celo preselila v francoski Marseille, da bi bila lahko čimveč časa skupaj, naj bi spoznala, da ob naporni nogometni karieri 32-letnik enostavno nima dovolj časa za vse in da naj bi zaradi njunega razmerja najbolj trpela njegova otroka iz preteklega razmerja.

Dogodek pred dnevi pa je govorice postavil na laž, saj je bila Pamela opažena na marseillskem nogometnem stationu Velodrome, kjer je goreče navijala za klub Marseille, v katerem je igral njen izbranec Adil. Čeprav je moštvo njenega partnerja na tekmi utrpelo poraz s končnim rezultatom 2:0 za nasprotno ekipo Paris Saint-Germain, je 51-letnica ves čas goreče navijala z dvignjenimi pestmi v zrak in nasmeškom na obrazu.

Pamela očitno še vedno močno podpira Adila in se trudi biti ob njem na njegovih nogometnih tekmah, slednjega pa je francoski medij Get French Football Newspovprašal tudi o njunem razmerju in pogosti vožnji iz Pariza v Marseille, kjer trenutno biva njegova izbranka. Adil na vprašanja o svojem razmerju z Andersonovo ni želel odgovarjati in se je ob njih celo razjezil ter novinarjem zabrusil: ''Tukaj sem, da govorim o nečem drugem in ne o svojem razmerju. Mislim, da se mi ni potrebno zagovarjati zaradi ničesar in če želite iz mene izvleči nekaj, s čimer boste napolnili tabloide, to ni moja stvar. Me ne zanima.''