Pamela Anderson o naravnem videzu: Nisem vedela, da bo kdo opazil

A so ga. Njeno drznost so pohvalile tudi druge zvezdnice, med njimi igralki Jamie Lee Curtis in Scarlett Johansson, ki sta dejali, da je to bilo dejanje drznosti in uporništva ter močno sporočilo, a sama Andersonova ni pričakovala takšnih reakcij. "Doma ne uporabljam ličil, zakaj bi se torej naličila za pariški teden mode? Res nisem pričakovala, da bo to kdo opazil, a sem vesela, da je to postalo pozitivno sporočilo," je povedala v novem intervjuju za revijo People.