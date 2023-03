Pamela Anderson o poziranju za Playboy: Prvi občutek svobode

Pamela Anderson je za kanadski portal ET dejala, da je leta 1989, ko je pozirala za naslovnico Playboya, imela prvič občutek svobode, ki ga kot sramežljiv otrok ni poznala. "Bila sem boleče sramežljiva in plahost je bila zelo izčrpavajoča. Ko sem bila majhna, sem nosila kapo čez glavo, tako da sem le malo videla ven. Sovražila sem svoj videz, vse sem sovražila. Bila sem tako sramežljiva in mislila sem, da so vsi lepi. Preprosto nisem imela samozavesti," je iskreno priznala.

V nadaljevanju je povedala, da je leta 1989 sprva zavrnila priložnost, da krasi oktobrsko naslovnico revije Playboy, ki ji jo je ponudil Hugh Hefner. "Ko sem bila v Vancouvru in me je Playboy nekajkrat kontaktiral, sem rekla ne. Končno sem prišla do točke, ko sem si rekla: 'Zakaj pa ne? Naj poskusim.' Odšla sem v Los Angeles in bila sem prestrašena. Nato sem imela prvo fotografiranje za Playboy. Pri prvi bliskavici sem odprla oči in imela sem občutek, kot da padam s pečine. Resnično sem imela občutek, da se prepuščam in ne nadziram. To je bil moj prvi občutek svobode." Dodala je, da se je takrat njena tekma začela.