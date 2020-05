Pamela Anderson o sinu v superlativih: Talentiran, ambiciozen in čudovit

Igralka in playboyjeva zajčica je ponosna mama. O svojem 23-letnem sinu govori v superlativih in pravi, da je zelo ambiciozen in ciljno naravnan, da ve, kaj si želi in bo do želenega cilja vedno prišel, saj je zelo vztrajen.

Pamela Anderson je v intervjuju za Entertainement Tonightspregovorila o 23-letnem sinu Brandonu Leeju, ki ga ima z nekdanjim partnerjemTommyjem Leejem. Igralka, ki smo jo v 90. letih spremljali v seriji Obalna straža, je povedala, da je Brandon izjemno talentiran igralec in da si želi pustiti svoj pečat v Hollywoodu. icon-expand Pamela Anderson s sinom Brandonom. FOTO: Profimedia "Vedno pravim, da je Brandon odličen igralec. Udeležil se je veliko tečajev, namenjenih mladim igralcem. Zelo je ambiciozen in je že posnel nekaj filmov in serij. In veste kaj? Nima pravil, kje si želi igrati. Je pravi kameleon. Je izjemno talentiran, resnično je," je povedala ponosna 52-letnica. Brandon je pred tedni na svojih družbenih omrežjih iskreno spregovoril o odvisnostih, s katerimi se je soočil in o okrevanju. Govoril je tudi o vplivu družbenega distanciranja, kateremu priča smo v času pandemije. Tudi zato je Pamela ponosna nanj, ker se ne skriva za svojimi težavami, ampak o njih iskreno spregovori. "Rada ga poslušam. Zelo sem srečna, lahko bi bil popolnoma drugačen, glede na okolje, kje je odraščal. A je odrasel v čudovitega človeka."