Pamela Anderson o 'smrtni obsodbi': Ozdravljena sem hepatitisa C

Pamela Anderson je v sklopu filmskega festivala v Benetkah dobila posebno nagrado neprofitne organizacije, ki se zavzema za razvoj zdravil za boj proti virusu hiv in aidsu ter hepatitisu C. 59-letna igralka se je v svojem zahvalnem govoru spomnila grozljivih zdravnikovih besed, da je hepatitis C 'smrtna obsodba', ob tem pa ji leta 2002, ko je dobila diagnozo, pripisal le še desetletje življenja.

"To je bila smrtna obsodba, tako mi je rekel moj zdravnik in dodal, da mi najverjetneje ostane še približno 10 let življenja," je zbranim povedala zvezdnica serije Obalna straža. Kot je razkrila, se je okužila, ko sta si z nekdanjim možem Tommyjem Leejem delila igle za tetoviranje.

"Nisem se bala smrti, temveč tega, kaj se bo zgodilo z mojima otrokoma. To je obrnilo moje življenje na glavo," je priznala Andersonova, ki ima z Leejem dva odrasla sinova. "Vse, kar sem imela na banki, sem vložila v zdravljenje," je razkrila zvezdnica, ki je leta 2015 sporočila, da je ozdravela, zdravilo za hepatitis C pa so odkrili leta 2011.