Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pamela Anderson o 'smrtni obsodbi': Ozdravljena sem hepatitisa C

Benetke, 08. 09. 2026 09.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Pamela Anderson

Pamela Anderson je spregovorila o boju s hepatitisom C in grozljivih občutkih, ki so jo prevzemali, ko ji je zdravnik ob diagnozi dejal, da je to 'smrtna obsodba', saj ima pred seboj približno 10 let življenja. Zvezdnica je bolezen leta 2015 premagala in pravi, da ni žrtev, temveč zmagovalka v tej zgodbi.

Pamela Anderson je v sklopu filmskega festivala v Benetkah dobila posebno nagrado neprofitne organizacije, ki se zavzema za razvoj zdravil za boj proti virusu hiv in aidsu ter hepatitisu C. 59-letna igralka se je v svojem zahvalnem govoru spomnila grozljivih zdravnikovih besed, da je hepatitis C 'smrtna obsodba', ob tem pa ji leta 2002, ko je dobila diagnozo, pripisal le še desetletje življenja.

Pamela Anderson je premagala hepatitis C.
Pamela Anderson je premagala hepatitis C.
FOTO: Profimedia

"To je bila smrtna obsodba, tako mi je rekel moj zdravnik in dodal, da mi najverjetneje ostane še približno 10 let življenja," je zbranim povedala zvezdnica serije Obalna straža. Kot je razkrila, se je okužila, ko sta si z nekdanjim možem Tommyjem Leejem delila igle za tetoviranje.

"Nisem se bala smrti, temveč tega, kaj se bo zgodilo z mojima otrokoma. To je obrnilo moje življenje na glavo," je priznala Andersonova, ki ima z Leejem dva odrasla sinova. "Vse, kar sem imela na banki, sem vložila v zdravljenje," je razkrila zvezdnica, ki je leta 2015 sporočila, da je ozdravela, zdravilo za hepatitis C pa so odkrili leta 2011.

Preberi še Pamela Anderson: Vedno sem bila upornica

"Nisem žrtev, sem zmagovalka. Sem močna in sposobna bolj, kot sem kdaj sanjala, da bom. Nisem dekle v stiski, četudi je to vlogo najlažje prevzeti," je v svojem govoru v Benetkah poudarila Pamela, ki ji je nagrado izročil soigralec nove drame Place to Be, Taika Waititi. Na gala prireditvi so nagradili še umetnico Marino Abramović, ki je prejela posebno nagrado za navdih.

Razlagalnik

Hepatitis C je nalezljiva bolezen jeter, ki jo povzroča virus hepatitisa C (HCV). Virus se širi predvsem preko stika z okuženo krvjo. Bolezen lahko poteka v akutni ali kronični obliki. Kronična okužba je še posebej nevarna, saj lahko dolga leta poteka brez očitnih simptomov, medtem ko virus tiho poškoduje jetra. Sčasoma lahko privede do resnih zapletov, kot so brazgotinjenje jeter oziroma ciroza, odpoved jeter ali celo rak na jetrih, zato je zgodnje odkrivanje in zdravljenje ključnega pomena.

Marina Abramović je svetovno znana srbska umetnica performansa, ki velja za pionirko na tem področju. Svojo umetnost uporablja kot sredstvo za raziskovanje meja človeškega telesa in duha. Njeni nastopi pogosto vključujejo dolgotrajne, fizično zahtevne in čustveno intenzivne akcije, s katerimi želi vzpostaviti neposreden stik z občinstvom. Zaradi svojega edinstvenega pristopa in dolgoletnega delovanja je postala ena najvplivnejših osebnosti v sodobni umetnosti.

Beneški filmski festival, uradno znan kot Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, je najstarejši filmski festival na svetu, ustanovljen leta 1932. Poteka vsako leto v Benetkah v Italiji in velja za enega najprestižnejših dogodkov v filmski industriji. Festival je del beneškega bienala in služi kot pomembna platforma za premierno predstavitev vrhunskih mednarodnih filmov, kjer se podeljujejo prestižne nagrade, kot je zlati lev za najboljši film.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
pamela anderson hepatitis c igralka nagrada

Cardi B in Offset kljub burni ločitvi skupaj praznovala z otrokoma

24ur.com Odziv zvezdnice filma Strastna zapravljivka na smrt avtorice uspešnice
Moskisvet.com Ni obupala: Čeprav umira, je znova zaljubljena
Bibaleze.si Skoraj sem umrla med porodom: Zgodba o travmatičnem porodu in nevarnem poporodnem zapletu
Moskisvet.com Razkril, da se je boril za življenje – bolezen je pustila hude posledice
24ur.com Emilia Clarke o preteklih anevrizmah: 'Del možganov mi je odmrl'
24ur.com Po dveh mesecih znan vzrok smrti zvezdnice serije Opravljivka
24ur.com Christina Applegate po diagnozi multiple skleroze življenja ne uživa več
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
zadovoljna
Portal
Hrvaška pevka po ločitvi razkrila resnico o odnosu z bivšim možem
Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene
Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene
Obudila kultno obleko iz leta 2003, ki je navduševala že Gisele Bündchen
Obudila kultno obleko iz leta 2003, ki je navduševala že Gisele Bündchen
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
vizita
Portal
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Kašelj in vneto grlo: naravni načini, ki lahko pomagajo ublažiti težave
Kašelj in vneto grlo: naravni načini, ki lahko pomagajo ublažiti težave
cekin
Portal
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Razpisanih devet štipendij organov javne uprave za dijake
Razpisanih devet štipendij organov javne uprave za dijake
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
moskisvet
Portal
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja
Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja
Če pogoltneš žvečilni gumi, ostane v telesu 7 let?
Če pogoltneš žvečilni gumi, ostane v telesu 7 let?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
dominvrt
Portal
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
okusno
Portal
Popolna omaka za čufte, ki vas bo popeljala v otroštvo
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Rad bi ti povedal
Rad bi ti povedal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929