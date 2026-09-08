Pamela Anderson o 'smrtni obsodbi': Ozdravljena sem hepatitisa C

Pamela Anderson je v sklopu filmskega festivala v Benetkah dobila posebno nagrado neprofitne organizacije, ki se zavzema za razvoj zdravil za boj proti virusu hiv in aidsu ter hepatitisu C. 59-letna igralka se je v svojem zahvalnem govoru spomnila grozljivih zdravnikovih besed, da je hepatitis C 'smrtna obsodba', ob tem pa ji leta 2002, ko je dobila diagnozo, pripisal le še desetletje življenja.
"To je bila smrtna obsodba, tako mi je rekel moj zdravnik in dodal, da mi najverjetneje ostane še približno 10 let življenja," je zbranim povedala zvezdnica serije Obalna straža. Kot je razkrila, se je okužila, ko sta si z nekdanjim možem Tommyjem Leejem delila igle za tetoviranje.
"Nisem se bala smrti, temveč tega, kaj se bo zgodilo z mojima otrokoma. To je obrnilo moje življenje na glavo," je priznala Andersonova, ki ima z Leejem dva odrasla sinova. "Vse, kar sem imela na banki, sem vložila v zdravljenje," je razkrila zvezdnica, ki je leta 2015 sporočila, da je ozdravela, zdravilo za hepatitis C pa so odkrili leta 2011.
"Nisem žrtev, sem zmagovalka. Sem močna in sposobna bolj, kot sem kdaj sanjala, da bom. Nisem dekle v stiski, četudi je to vlogo najlažje prevzeti," je v svojem govoru v Benetkah poudarila Pamela, ki ji je nagrado izročil soigralec nove drame Place to Be, Taika Waititi. Na gala prireditvi so nagradili še umetnico Marino Abramović, ki je prejela posebno nagrado za navdih.
Hepatitis C je nalezljiva bolezen jeter, ki jo povzroča virus hepatitisa C (HCV). Virus se širi predvsem preko stika z okuženo krvjo. Bolezen lahko poteka v akutni ali kronični obliki. Kronična okužba je še posebej nevarna, saj lahko dolga leta poteka brez očitnih simptomov, medtem ko virus tiho poškoduje jetra. Sčasoma lahko privede do resnih zapletov, kot so brazgotinjenje jeter oziroma ciroza, odpoved jeter ali celo rak na jetrih, zato je zgodnje odkrivanje in zdravljenje ključnega pomena.
Marina Abramović je svetovno znana srbska umetnica performansa, ki velja za pionirko na tem področju. Svojo umetnost uporablja kot sredstvo za raziskovanje meja človeškega telesa in duha. Njeni nastopi pogosto vključujejo dolgotrajne, fizično zahtevne in čustveno intenzivne akcije, s katerimi želi vzpostaviti neposreden stik z občinstvom. Zaradi svojega edinstvenega pristopa in dolgoletnega delovanja je postala ena najvplivnejših osebnosti v sodobni umetnosti.
Beneški filmski festival, uradno znan kot Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, je najstarejši filmski festival na svetu, ustanovljen leta 1932. Poteka vsako leto v Benetkah v Italiji in velja za enega najprestižnejših dogodkov v filmski industriji. Festival je del beneškega bienala in služi kot pomembna platforma za premierno predstavitev vrhunskih mednarodnih filmov, kjer se podeljujejo prestižne nagrade, kot je zlati lev za najboljši film.
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