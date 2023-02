Pamela Anderson o staranju: Želim, da mi posivijo lasje

Nekdanja Playboyeva zajčica je v pogovorni oddaji Armchair Expert dejala, da se staranja ne boji, zato se v prihodnosti ne namerava posluževati lepotnih operacij. Želi se prepoznati v ogledalu, s sivimi lasmi in brez ličil, kljub temu da industrija ni naklonjena starejšim zvezdnicam, ki niso naličene. Pravi, da gre za dvojne standarde, saj so jo kot mlado spodbujali, da ne nosi ličil, sedaj pa je to od nje pričakovano.

Pamela Anderson je na podcastu Daxa Sheparda dejala, da je v Hollywoodu veliko "klasičnih lepotic", ki se težko sprijaznijo s staranjem, a ona ni ena izmed njih. "Komaj čakam, da vidim sebe, ko bom stara. Nikoli se nisem počutila, kot da sem kakršna koli izjemna lepotica, nikoli. Zgolj to, da sem videti nekoliko smešno," je dejala 55-letna igralka. "Vedno sem rekla, da se bom v ogledalu prepoznala, ko bom stara. Ne želim loviti staranja in sebi narediti vso to noro sr****. Želim, da mi lasje naravno posivijo, si nadeti svoj mali slamnik in biti brez ličil. To je moja cona udobja."

icon-expand Pamela Anderson je spregovorila o dvojnih lepotnih standardih Hollywooda. FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je zvezdnica Obalne straže povedala, da je z leti vedno bolj pod pritiskom, da je naličena. "Ko sem bila prej naličena, so mi vsi rekli, naj se ne ličim, sedaj, ko sem stara, pa kar želijo, da se to zgodi," se je pritožila nad dvojnimi standardi zabavne industrije. Voditelj je ob tem izpostavil, da je Pamela ena izmed tistih zvezdnic, ki se je morala soočiti z 'vrhuncem' mizoginije v medijih, ga preživela, sedaj pa o tem odkrito govori. "To je zame smešen trenutek, ker se počutim, kot da sem vse to preživela. Ampak potem je tukaj izliv ljubezni mlade generacije, ki o meni ustvarjajo na TikToku."