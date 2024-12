Pamela Anderson ob nominaciji za zlati globus: Mislila sem, da sem že v pokoju

Pamela Anderson je zadnja leta živela v Kanadi, umaknjena od javnosti, v več kot 100 let stari hiši svoje babice. Že desetletja je veganka in vneta zagovornica pravic živali, 57-letnica pa se že nekaj let v javnosti pojavljala brez ličil.

"Ježeš na! Gre za manjši film, zaradi katerega sem zapustila svoj vrt, kjer sem se ukvarjala s kumaricami in marmelado. Nisem si mislila, da bom še kaj snemala. Malce sem bila razočarana nad sabo in sem na novo ocenjevala svoje življenjske odločitve. Potem pa se je pojavil scenarij za ta film, ko sem ga brala, sem v svoji glavi slišala glas: 'Smo ambasadorke stila in elegance. Plesalke Las Vegasa.' Pomislila sem: gre za življenje ali smrt. Ta film moram posneti," je povedala zvezdnica.