Pamela Anderson otvorila modno revijo v Miamiju

Pamela Anderson je otvorila modno revijo kolekcije pomlad-poletje znamke Boss v Miamiju. Nosila je bež suknjič z ujemajočimi se hlačami in svileno majico. Po modni pisti se je sprehodila z minimalno nanešenimi ličili, lase pa je imela spete v figo. Zvezdnica je februarja dejala, da ima rada videz svežega obraza in da se brez ličil počuti močno.

Po modni pisti so se poleg Pamele sprehodila še druga znana imena, kot so manekenka Naomi Campbell, pred kratkim upokojen stilist Law Roach in DJ Khaled. Zvezde, kot so Demi Lovato, Camila Morrone, Maluma in Suki Waterhouse, so medtem modno revijo spremljale iz sedežev v prvi vrsti.

To je že druga modna revija, ki se je je ta mesec udeležila Andersonova. Prejšnji teden si je v Los Angelesu, sicer samo kot gledalka, ogledala predstavitev najnovejše kolekcije modne hiše Versace. Tudi tam se je gnetlo hollywoodskih zvezdnikov, ki so si lahko iz prve vrste ogledali kose, ki jih je navdihnila moda iz 90. let. Dogodka, ki se je odvil na strehi objekta Pacific Design Center v Beverly Hillsu, so se med drugim udeležili Elton John, Miley Cyrus, Demi Moore s hčerko Rumer Willis, Anne Hathaway, Cher, Channing Tatum in Dua Lipa.