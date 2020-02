Pamela Anderson po ločitvi: Bolje je biti izdan kot brez zaupanja

Hollywoodski producent Jon Peters in igralkaPamela Anderson sta bila poročena le 12 dni, ko sta končala zakon. Peters je nato priznal, da se počuti kot "stari norec", potem ko je odplačal njene dolgove, predstavniki igralke pa so njegove trditve odločno zanikali.

Zdaj pa se je oglasila tudi zvezdnica: "Vsakega v tem norem svetu doleti kaj. Toda dokler se borimo, smo živi. Dokler prepoznamo norost, smo zdravi. Bolje je biti izdan kot brez zaupanja, bolje je biti razočaran kot brez ljubezni. Nikoli ne pobegnite od bolečine, samo soočite se s tem, da je, in bo minilo. Tako bomo zrasli," je zapisala v Instagram zgodbi, to je bil do zdaj njen edini komentar na trenutno dogajanje, prav tako ni razložila, zakaj je razočarana ter od kod izhaja misel o izdaji.

Par je bil v preteklosti že intimno skupaj in sicer med letoma 1989 in 1991, prav tako sta oba petič stopila pred oltar. Pamela je bila tako poročena že s Tommyjem Leejem, Kidom Rockom in kar dvakrat z Rickom Salomonom. Jon pa je bil predvsem znan tudi zaradi ljubezenske zveze z igralko in pevko Barbro Streisand.