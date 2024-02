Pamela Anderson po mesecih naravnega videza obraz modne znamke ličil

To pa je tudi vodilo do tega, da se je odločila za sodelovanje v modni kampanji ličil. "Veliko ljudi in podjetij me je kontaktiralo s ponudbami, da bi naredila nekaj podobnega," je povedala za revijo, njihovo ponudbo pa je sprejela, ker si je že od nekdaj želela sodelovati pri takšnem projektu. "Lepotna industrija v 90. letih name ni gledala na takšen način, ker pa so 90. leta znova moderna, sem se odločila, da bom to izkoristila in bom srečna za to," je odkrito priznala.