Pamela Anderson po priznanju 'zaljubljenega' Liama Neesona: Je pravi kavalir

OGLAS

Pamela Anderson in Liam Neeson ne skrivata naklonjenosti drug do drugega. 72-letni zvezdnik franšize Ugrabljena je v nedavnem intervjuju soigralki namenil same pohvalne besede, vmes pa dejal, da je celo 'noro' zaljubljen vanjo. Da je pravi kavalir, pa je o njem povedala 57-letna zvezdnica Obalne straže, ki je dodala, da ji je bilo v čast, da je lahko sodelovala z njim.

Pamela Anderson in Liam Neeson FOTO: Profimedia icon-expand

"V tebi prebudi najboljše s spoštovanjem, prijaznostjo in globino same izkušnje. Bilo mi je v čast, da sem lahko sodelovala z njim," je o Neesonu povedala Andersonova in dodala, da je ta ves čas snemanja skrbel zanjo, naklonjenost pa ji je izkazal z majhnimi pozornostmi, kot je ogrinjalo, ki ji ga je nadel okoli ramen, ko jo je zeblo. Tudi ona mu ni ostala dolžna, saj se dobro z dobrim vrača, zato mu je spekla kruh in piškote, ki mu jih je pustila v njegovi garderobi. "Krasno je delati z njo. Ne morem je dovolj pohvaliti. Nima velikega ega. Ona le pride, da opravi svoje delo. Res je zabavna in z njo je preprosto delati. Krasna bo v filmu," pa je o soigralki še povedal zvezdnik.

Andersonova in Neeson sta v začetku leta skupaj nastopila v novi različici policijske filmske uspešnice Gola pištola. Pamela je ob Liamu odigrala vlogo fatalne ženske, njegov lik pa naj bi bil sin Franka Drebina, ki ga je v originalu zaigral Leslie Nielson. "Težko je bilo obdržati resen izraz na obrazu v prizorih z Liamom," je še priznala Pamela, ki je soigralca opisala kot zelo skromnega človeka.